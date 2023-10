O rachetă lansată de Hamas a lovit un bloc din Tel Aviv. Trei oameni au fost răniți

Imaginile șocante care au apărut pe rețelele sociale și au fost difuzate de surse precum Times of Israel și Antena 3 CNN arată o clădire rezidențială cu patru etaje, grav afectată, cu un incendiu izbucnit la ultimele două nivele.

"Este clar că rachetele au reușit să depășească sistemul defensiv Iron Dome. În ciuda eforturilor noastre, niciun sistem antiaerian nu poate garanta o eficacitate de sută la sută", a declarat Răzvan Dumitrescu, prezentatorul de știri de la Antena 3 CNN.

Raportele indică cel puțin trei persoane rănite ca urmare a bombardamentului devastator. Printre victime se numără un tânăr în vârstă de 20 de ani, care a suferit răni moderate, precum și alte două persoane cu răni ușoare.

Un corespondent militar de la Times of Israel a difuzat un al doilea clip video în care a captat momentul impactului rachetei cu clădirea de la o distanță semnificativă. Acest moment tragic a fost urmat de o explozie devastatoare și de izbucnirea unui incendiu.

Footage shows the moment of the rocket impact in Tel Aviv pic.twitter.com/BnyWYeDRgd