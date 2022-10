Ramzan Kadyrov îi trimite pe trei dintre fiii săi minori la război în Ucraina

”A venit timpul (ca ei) să strălucească într-o bătălie adevărată şi nu pot decât să le salut hotărârea”, scrie într-o postare Kadîrov.

„Vârsta minoră nu ar trebui să împiedice pregătirea apărătorilor Patriei noastre. Nepoții Primului Președinte al Republicii Cecene, Eroul Rusiei Ahmat Abdulhamidovici Kadîrov - Ahmat, Eli și Adam au 16, 15 și, respectiv, 14 ani. Dar pregătirea lor militară a început cu mult timp în urmă, aproape de mici”, a mai scris liderul cecen pe canalul său de Telegram luni.

Pe Twitter, Anton Gerashchenko, consilier al ministrului de interne ucrainean, a comentat: „În fiecare zi cred că am văzut cât de jos ar putea scădea Rusia. Dar, de fapt, nu există nicio limită. »

Ramzan Kadîrov are 12 copii, 6 fii (dintre care doi adoptați) și 6 fiice.

