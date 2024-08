Război cu mese și scaune. Ucrainenii au inventat sperietoarea de ruși: mobila zburătoare

Dronele de lemn ale ucrainenilor sunt răspunsul la o improvizație rusească cu mare impact pe front. Este vorba de transformarea bombelor masive rămase de pe vremea URSS-ului în „bombe cu glisare”, prin adăugarea de aripi și kit-uri de ghidare. Lansată din avioane de la zeci de kilometri distanță, din afara razei de acțiune a apărării antiaeriene, această muniție semiinteligentă, cu greutate de 1.000 sau 1.500 de kilograme, face ravagii în liniile ucrainene.

Ucraina avea nevoie disperată să oprească aceste atacuri, iar soluția a fost să lovească cu drone aerodromurile, centrele de comandă și depozitele de muniție și combustibil de pe teritoriul rusesc.

Drone de lemn cu soft american

Firmele ucrainene au ajuns la o capacitate lunară de producție de câteva sute de drone kamikaze, la prețuri cu mult mai mici decât cele fabricate în Vest. De fapt, prețul este o armă în sine: ucrainenii trimit drone de câteva mii de dolari bucata, în timp ce rușii trebuie să răspundă uneori cu rachete de un milion.

Jurnaliștii de la BBC au stat de vorbă cu cei care construiesc astfel de drone într-o fostă fabrică de mobilă. Fondatorii companiei sunt un ucrainean și un inginer care a făcut parte din Forțele Armate Regale Australiene, iar finanțarea a fost obținută din Statele Unite.

Dronele lor sunt „în principiu, mobilă zburătoare, pe care o asamblăm ca Ikea”, explică inginerul australian. Fuselajul aparatului este gata într-o oră, iar motorul, electronica și explozibilul se montează în 30 de minute. Rezultatul poartă numele de „Bayonet”.

Dronele ucrainene sunt încărcate cu un soft furnizat de o companie americană, care planifică zborurile de mare distanță. Programul face harta antiaerienei rusești, radarelor și stațiilor de bruiaj electronic, de pe traseu. Desenul seamănă cu o hartă meteorologică. Cu cât curbele sunt mai dense, cu atât apărarea rusească este mai puternică.

Datele încărcate de program sunt asigurate de ucraineni, loviturile la mare distanță fiind coordonate de serviciile de informații. Firma americană care furnizează softul ține să menționeze că nu este implicată în misiunile armatei Kievului, dar a instruit peste 1.000 de ucraineni să folosească programul său.

Într-o singură misiune sunt trimise chiar și 60 de drone, majoritatea în atacuri de noape. În general, doar 10% își ating ținta, unele fiind doborâte pe traseu chiar și de „friendly fire” - antiaeriana ucraineană, spun ziariștii englezi.

Mesajul pentru cetățenii obișnuiți: Rusia e vulnerabilă

Profesorul Justin Bronk, de la Royal United Services Institute, un think tank de apărare și securitate cu sediul la Londra, spune că atacurile cu drone cu rază lungă ale Ucrainei creează o dilemă la Moscova. Deși Rusia are o apărare antiaeriană puternică, aceasta nu poate proteja totul. Loviturile ucrainene arată cetățenilor ruși obișnuiți că „statul nu-i poate apăra pe de-a-ntregul și Rusia este vulnerabilă”, spune profesorul, citat de BBC.

Dronele rusești au fost semnalate la peste 1.000 de kilometri în adâncul Rusiei și chiar deasupra Moscovei.

Atacurile cu drone asupra aerodromurilor rusești, executate în ultima perioadă, au fost singura măsură eficientă împotriva valului de bombe cu glisare, spune profesorul Bronk. Ele au forțat Rusia să își retragă avioanele de luptă care lansau aceste proiectile și au redus frecvența bombardamentelor la care erau supuse liniile ucrainene.

Kievul lucrează la racheta cu rază lungă de acțiune

Pe lângă teama de escaladare a conflictului, Occidentul nu are nici capacitatea de a produce armament la nivelul nivelul cerut de un război intens, cum este cel din Ucraina. În plus, îl produce foarte scump. Armata Kievului are nevoie acum de sisteme de luptă care să aibă simultan două calități: să fie multe și să fie destul de bune.

Jurnaliștii BBC au discutat și cu reprezentanții unei companii ucrainene care dezvoltă o rachetă cu rază lungă de acțiune, la un preț de 10 ori mai mic decât al uneia britanice din aceeași clasă.

În ciuda îndoielilor occidentale, Ucraina plănuiește să intensifice atacurile asupra Rusiei. „Ce vedeți acum este nimic față ceea ce o să vedeți spre sfârșitul anului”, spune unul dintre constructorii ucraineni de drone.