de Redacția Jurnalul    |    27 Aug 2025   •   13:30
Război în Ucraina. Numărul URIAȘ al soldaților care ar fi murit pe front de la invazia Rusiei
Sursa foto: Hepta

Numărul militarilor morți în războiul din Ucraina nu a fost anunțat oficial de cele două țări aflate în conflict însă datele au ajuns publice.

Astfel că Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a transmis că Rusia ar fi pierdut 1.078.750 de militari în Ucraina de la începutul invaziei pe scară largă, la 24 februarie 2022 potrivit The Kyiv Independent.

Numărul include 920 de pierderi de soldați , pe care forțele ruse le-au suferit în ultima zi.

Potrivit raportului, Rusia a pierdut 11.135 de tancuri, 23.178 de vehicule blindate de luptă, 59.887 de vehicule și cisterne de combustibil, 32.024 de sisteme de artilerie, 1.472 de sisteme de lansare multiplă de rachete, 1.212 sisteme de apărare antiaeriană, 422 de avioane, 340 de elicoptere, 53.636 de drone, 28 de nave și bărci și un submarin.

Anterior, hackerii ruși au spart serverele Staului Major al Ucrainei și au anunțat că ar fi murit peste 1,7 milioane de soldați care luptau de partea Kievului.

