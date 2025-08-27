Război în Ucraina. Numărul URIAȘ al soldaților care ar fi murit pe front de la invazia Rusiei

Astfel că Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a transmis că Rusia ar fi pierdut 1.078.750 de militari în Ucraina de la începutul invaziei pe scară largă, la 24 februarie 2022 potrivit The Kyiv Independent.

Numărul include 920 de pierderi de soldați , pe care forțele ruse le-au suferit în ultima zi.

Potrivit raportului, Rusia a pierdut 11.135 de tancuri, 23.178 de vehicule blindate de luptă, 59.887 de vehicule și cisterne de combustibil, 32.024 de sisteme de artilerie, 1.472 de sisteme de lansare multiplă de rachete, 1.212 sisteme de apărare antiaeriană, 422 de avioane, 340 de elicoptere, 53.636 de drone, 28 de nave și bărci și un submarin.

Anterior, hackerii ruși au spart serverele Staului Major al Ucrainei și au anunțat că ar fi murit peste 1,7 milioane de soldați care luptau de partea Kievului.