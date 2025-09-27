Război în Ucraina. Pericol major la centrala nucleară Zaporoje

Întreruperea record stârnește îngrijorări majore privind siguranța.

Ultima linie electrică către centrală a fost întreruptă marți de partea rusă, iar generatoarele de urgență alimentează acum sistemele de răcire și siguranță.

Testele europene arată că o centrală ar trebui să reziste 72 de ore fără energie externă - limită deja depășită, informează The Guardian.

Directorul AIEA Rafael Grossi a numit situația „extrem de îngrijorătoare” și s-a întâlnit cu Vladimir Putin, joi, dar problema persistă.

Premieră pe timp de război

7 din 18 generatoare disponibile funcționează pentru răcirea reactoarelor. Dacă cedează, combustibilul nuclear din cele șase reactoare ar putea să se încălzească incontrolabil în câteva săptămâni, riscând o topire.

Experții occidentali și oficialii ucraineni suspectează că Rusia creează artificial această criză pentru a-și consolida controlul asupra celei mai mari centrale nucleare din Europa. Există indicii că Rusia construiește o nouă linie electrică prin teritoriile ocupate și plănuiește să repornească cel puțin un reactor - o premieră în timp de război.

Centrala a fost ocupată în martie 2022, iar reactoarele care alimentau odată 4 milioane de locuințe au fost oprite din motive de siguranță.