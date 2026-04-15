x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
de Redacția Jurnalul    |    15 Apr 2026   •   23:09
Războiul din Orientul Mijlociu zguduie piața globală a energiei. Pagube de zeci de miliarde de dolari
Războiul din Orientul Mijlociu a provocat pagube estimate de până la 58 de miliarde de dolari în infrastructura energetică. Peste 80 de instalații energetice din diferite țări au fost atacate de la începutul războiului.

Războiul a provocat infrastructurii energetice pagube estimate între 34 și 58 de miliarde de dolari, potrivit unei estimări a Rystad Energy citată de CNBC.

Peste 80 de instalații energetice au fost atacate de la începutul războiului, a declarat Fatih Birol, directorul executiv al Agenției Internaționale pentru Energie. Mai mult de o treime dintre acestea sunt grav avariate, a mai spus Birol.

Iranul a atacat infrastructura de petrol și gaze a vecinilor săi din Golful Persic, inclusiv instalații de producție, rafinării și conducte. Israelul a bombardat instalații de gaze naturale și petrochimice din Iran.

Experții cred că ar putea dura până la doi ani pentru a repara instalațiile și a restabili producția de petrol și gaze la nivelul de dinainte de război.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: conflict Orientul Mijlociu pagube
Parteneri