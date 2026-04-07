Răzvrătire? Mai mulți comandanți americani ar putea refuza ordinul lui Trump privind distrugerea Iranului

Un general american în retragere susține că mai mulți comandanții militari se pregătesc să nu respecte ordinele lui Donald Trump privind distrugerea infrastructurii civile a Iranului, potrivit Express. Comandanții consideră că ordinele sunt ilegale, a declarat Mark Hertling luni seara în cadrul podcastului Deadline: White House.

„Ești în primul rând loial Constituției. Ești, de asemenea, loial superiorilor tăi dacă dau... ordine legale. Dacă încep să dea ordine ilegale, găsești o modalitate de a-i respinge și de a te asigura că își ajustează abordarea. Dar ești, de asemenea, loial soldaților care se află sub comanda ta”, a explicat generalul în retragere.

Hertling a explicat cum ar putea comandanții să nu respecte ordinele lui Trump. Amenințările lui Trump privind infrastructura civilă a Iranului contravin unei prevederi a Convenției de la Geneva semnată și de SUA.

„Își vor spune: «Nu pot respecta un ordin ilegal, nu pot ordona lucruri pe care știu că sunt absolut greșite.»”, a precizat generalul în retragere.

Președintele Donald Trump a emis un ultimatum dur Teheranului: dacă iraninenii nu redeschid Strâmtoarea Hormuz până marți seara, ei se vor confrunta cu distrugerea podurilor și centralelor electrice ale țării.

„Adică demolarea completă. Nu vor avea poduri, nu vor avea centrale electrice”, a spus Trump avertizând că atacurile vor reduce Iranul la „epoca de piatră”.

„Fiți atenți atunci când președintele vostru promite să comită crime de război”

Amenințarea lui Trump de a distruge infrastructura civilă din Iran „a fost probabil cea mai șocantă și diabolică” din timpul mandatului său, a avertizat un senator democrat cunoscut pentru franchețea sa.

Într-un eseu publicat pe site-ul său, senatorul Chris Murphy a afirmat că președintele SUA și-a „intensificat” amenințarea „de a începe să comită crime de război în masă”, odată cu emiterea unui ultimatum către Iran pentru deschiderea Strâmtorii Ormuz, potrivit Al Jazeera.

Murphy, membru senior al Comisiei pentru Relații Externe a Senatului, a afirmat că planul lui Trump de a lovi instalațiile energetice și podurile din Iran „va ucide zeci de mii de iranieni nevinovați care lucrează în fabrici și circulă pe drumuri”.

„Asta este o crimă de război”, a spus el.

„Oamenii din jurul său – cei care îi permit să facă asta – ar trebui să-l oprească să comită aceste crime de război. Și noi ar trebui să ne exprimăm cu voce tare pentru a ne asigura că o fac”.

(sursa: Mediafax)