Rod Stewart ironizează lipsa de reacție a lui Trump la glumele Regelui Charles

de Redacția Jurnalul    |    12 Mai 2026   •   18:15
Rod Stewart îl aplaudă pe Regele Charles pentru „lecția” dată lui Donald Trump

 Cântăreţul britanic Rod Stewart l-a numit "ticălos" pe preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, într-o conversaţie purtată luni seara cu regele Charles al III-lea, pe care l-a felicitat pentru că l-a "pus la punct" pe liderul republican în cadrul vizitei sale recente la Washington, conform unui articol publicat marţi de The Times, transmite agenţia de presă EFE.

În timpul unei întâlniri în sala de concerte de la Royal Albert Hall, cu ocazia celebrării a 50 de ani de la înfiinţarea fundaţiei regelui - King's Trust - Rod Stewart i-a spus monarhului că a fost "magnific" în timpul vizitei sale de stat în Statele Unite, în luna aprilie.

"Permiteţi-mi să vă spun: Bună treabă în Statele Unite! Aţi fost magnific, absolut magnific. L-aţi pus la punct pe ticălosul acela!", a spus Stewart referindu-se la Trump.

În timpul vizitei sale de patru zile în Statele Unite, în cadrul căreia regele Charles şi regina Camilla au fost primiţi de preşedintele Donald Trump şi de prima-doamnă Melania, monarhul britanic s-a adresat Congresului şi a abordat subiecte precum NATO, sprijinul acordat Ucrainei şi schimbările climatice, subiecte ce par să nu fie pe placul Casei Albe.

În plus, în cadrul unui discurs ţinut în timpul dineului de stat de la Washington, Charles al III-lea a glumit cu gazdele sale pe seama istoriei fostei colonii britanice, spunând: "Dacă nu eram noi, vorbeaţi franceza!".

În timpul galei de luni, Rod Stewart a fost văzut discutând cu Charles al III-lea, în timp ce Ronnie Wood, chitaristul formaţiei The Rolling Stones, zâmbea alături.

Regele a continuat conversaţia pentru scurt timp, însă nu s-a auzit ce a spus. Puţin mai târziu, Rod Stewart s-a adresat reginei Camilla, pe care a felicitat-o pentru "minunata prestaţie" a monarhului în Statele Unite.

Evenimentul de luni, organizat la Royal Albert Hall, a fost o sărbătoare dedicată tinerilor din toată Marea Britanie care au beneficiat de diverse forme de ajutor din partea organizaţiei caritabile King's Trust, de la înfiinţarea acesteia în 1976, când actualul rege era prinţ de Wales.

AGERPRES

