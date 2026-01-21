Roiuri de drone „controlate vocal”. SUA pariază 100 de milioane de dolari pe un nou concept

Susținută de o alocare financiară în valoare de 100 de milioane de dolari, Unitatea de Inovație în Apărare (DIU) caută o companie pentru a dezvolta un software bazat pe voce și text, conceput pentru a controla flote de drone aeriene, terestre și maritime.

Conform cerințelor DIU, roiurile de drone trebuie să interpreteze comenzile emise prin voce sau text, să combine date pentru a se coordona în timp real cu întreaga flotă și să opereze în limite clar definite, stabilite de operatorul uman, scrie thedefensepost.com.