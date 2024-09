Premieră mondială: rubin de mărime naturală crescut în laborator

Sofie Boons, care predă cursuri de design de bijuterii la University of the West of England (UWE) din Bristol, a dezvoltat o tehnică chimică pentru a demara procesul de creștere. Aceasta permite unui mic fragment de rubin real să se înmulțească în timp ce se află în montura sa de platină pentru bijuterii.

Universitatea consideră că această metodă, care evită mineritul, nu a mai fost realizată cu succes până acum.

Rebecca Enderby, un designer de bijuterii contemporane din Bristol care a scris articole despre diamantele cultivate în laborator, a declarat că există o percepție în schimbare asupra valorii acestora.

Ea a spus: „Aceste pietre prețioase crescute în laborator nu sunt artificiale. Ele imită ceea ce se formează timp de mii de ani în pământ, astfel încât sunt o alternativă mai accesibilă la pietrele extrase”.

Enderby a adăugat că pietrele prețioase cultivate în laborator sunt, de asemenea, mai „ecologice”.

„Cu toate acestea, ele consumă multă energie pentru a fi create, astfel încât ar trebui să fie produse folosind furnizori de energie verde”, a adăugat ea.

Pentru a crește piatra prețioasă, Sofie Boons a pornit de la o „sămânță” de rubin obținută din deșeuri de pietre prețioase tăiate. Ea a plasat fragmentul într-o montură de platină, precum un inel, și apoi a folosit un agent chimic numit „flux”, care stimulează creșterea odată ce este plasat în interiorul unui cuptor.

„Experimentez creșterea lor în interiorul cuptorului pentru o perioadă cuprinsă între cinci și 50 de ore”, a declarat Boons. „Timpul mai lung înseamnă că obțin cristale care sunt un pic mai curate și mai mari. Încerc să scurtez durata procesului pentru a-l face mai durabil”.

Metoda sfidează noțiunea de sinteză a pietrelor prețioase artificiale, a adăugat ea.

„Creșterea ușor imprevizibilă prezintă fațete naturale, iar acest lucru mi se pare fascinant ca producător de bijuterii”, a spus ea.

Proiectul, care face parte din doctoratul lui Sofie Boons, a atras acum o a doua etapă de finanțare din partea UWE.

De asemenea, Universitatea din Bristol s-a alăturat proiectului, astfel încât cercetarea să poată fi extinsă pentru a include și alte pietre prețioase.

(sursa: Mediafax)