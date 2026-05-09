Rubio, despre retragerea soldaților americani din Germania: Revenim la situația din 2022

Secretarul de stat american Marco Rubio a minimizat vineri, după întâlnirile programate cu lideri italieni la Roma, anunțul retragerii a aproximativ 5.000 de soldați americani din Germania. El a declarat că președintele Donald Trump nu a luat vreo decizie cu privire la retragerea altor militari din Europa, deși relația transatlantică este tensionată în ultima perioadă.

Potrivit CNN, Rubio a declarat că reducerea trupelor din Germania, anunțată de Pentagon recent, era „deja în curs”.

„Trupele reprezintă mai puțin de 14% din prezența noastră totală de trupe acolo. Acest lucru era deja programat. De fapt, tot ce a făcut a fost să ne readucă la situația din 2022”, a declarat vineri Rubio, în cadrul unei conferințe de presă.

„A existat întotdeauna un plan de a face unele schimbări în cadrul NATO”, a adăugat acesta.

Rubio a mers în Italia în această săptămână, unde s-a întâlnit, pe lângă Papa Leon al XIV-lea, și cu premierul italian Giorgia Meloni. Oficialul american a declarat că nu au fost discutate „detalii specifice”, cum ar fi o potențială retragere a SUA din NATO sau reducerea trupelor din Italia.

Pentagonul a anunțat săptămâna trecută că intenționează să retragă aproximativ 5.000 de soldați americani din Germania. Trump i-a criticat public pe cancelarul german Friedrich Merz și pe liderii altor state membre NATO pentru că nu s-au implicat direct în campania militară a SUA împotriva Iranului.

Ulterior, Trump a amenințat că ar putea fi retrași mai mult de 5.000 de soldați americani din Germania.

„Vom reduce efectivele mult mai mult și reducem mult mai mult de 5.000”, le-a declarat președintele Statelor Unite jurnaliștilor din West Palm Beach, Florida, în timp ce se pregătea să urce în avion, potrivit Le Figaro.

Reducerea efectivelor americane este preconizată în „următoarele șase până la douăsprezece luni” și reprezintă aproximativ 15% din cei 36.000 de soldați staționați în Germania, unde prezența acestora joacă un rol crucial pentru securitate și pentru economia locală.

(sursa: Mediafax)