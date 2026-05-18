Rusia a atacat Odesa și Dnipro cu drone și rachete. Printre victime se numără și copii

de Redacția Jurnalul    |    18 Mai 2026   •   10:30
Hepta/Soldat rus, lângă un lansator mobil de rachete

Rusia a atacat orașele Odesa și Dnipro cu drone și rachete, iar 11 persoane au fost rănite, inclusiv doi copii.

Rusia a lansat în noaptea de duminică spre luni un nou atac asupra Ucraina, folosind drone și rachete care au vizat orașele Odesa și Dnipro. Potrivit autorităților ucrainene, 11 persoane au fost rănite în urma bombardamentelor, inclusiv doi băieți, scrie Reuters.

În Odesa, principalul port ucrainean de la Marea Neagră, dronele au lovit mai multe clădiri rezidențiale, dar și o școală și o grădiniță. Anunțul a fost făcut de Serhiy Lysak, printr-un mesaj publicat pe Telegram.

Oficialul a precizat că un băiat de 11 ani și un bărbat în vârstă de 59 de ani au fost răniți în urma atacului.

Un alt atac a avut loc în Dnipro, în sud-estul Ucrainei, unde Rusia a lansat rachete asupra orașului. Guvernatorul regional Oleksandr Hanzha a anunțat că nouă persoane au fost rănite, printre care și un copil de 10 ani.

În același timp, autoritățile din Rusia au transmis că mai multe drone au fost doborâte în regiunea Rostov, inclusiv în orașul-port Taganrog, situat la Marea Azov. Informația a fost confirmată de guvernatorul regional Yuri Slyusar.

Atacurile vin la doar o zi după ce oficialii ruși au anunțat că cel puțin patru persoane au murit, dintre care trei în regiunea Moscovei, în urma celui mai mare atac cu drone lansat de Ucraina asupra capitalei rusești în ultimul an.

(sursa: Mediafax)

