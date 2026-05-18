AUR i-a cerut lui Nicușor Dan mandat pentru formarea noii guvernări

Declarația a fost făcută la finalul consultărilor de la Palatul Cotroceni.

„Am cerut mandat pentru formarea noii guvernării, ne asumăm intrarea la guvernare și scoaterea României din criză (...) Jumătate de România își pune speranță în noi”, a declarat George Simion.

Președintele AUR i-a prezentat lui Nicușor Dan un plan privind scoaterea țării din criză.

„Am pus pe masa lui Nicușor Dan planul privind scoaterea țării din criză, suntem dispuși să le discutăm (măsurile n.r.) cu oricine este interesat”, a mai spus Simion.

De asemenea, el a cerut sprijinul populației pentru atingerea obiectivelor.

„Este timpul să lăsăm la o parte divergențele și să fim parte a soluțiilor, asta așteaptă românii (...) În perioadă următoare vom discută numai și numai despre soluții (...) Facem un apel la români să ne sprijine în atingerea acestor obiective (...) dacă în Parlament nu vom găsi majoritatea necesară să ne întoarcem la popor”, a precizat George Simion.

Președintele României, Nicușor Dan, are luni consultări cu toate partidele parlamentare pentru formarea unui nou Guvern. Consultările vor avea loc la Cotroceni pe parcursul întregii zile. Demersul vine după ce în data de 5 mai, Executivul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură.

