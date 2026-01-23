Rusia va înregistra un deficit bugetar mare la începutul anului din cauza lipsei veniturilor din petrol

Potrivit uni document guvernamental consultat de agenția Interfax, Rusia a înregistrat un deficit de 5,6 trilioane de ruble (72 de miliarde de dolari), sau 2,6% din Produsul Intern Brut, în 2025, cel mai mare din 2020 ca procent din PIB și cel mai mare în ruble din cel puțin 2006. Guvernul a majorat taxa pe valoarea adăugată pentru a încerca să mențină deficitul din acest an la 1,6% din PIB.

Veniturile din exporturile de petrol rusesc au fost afectate de reducerile de prețuri și de dificultățile logistice generate de sancțiunile occidentale, precum și de puterea rublei, care s-a apreciat cu 1,6% față de dolar de la începutul anului 2026.

Calculele Reuters arată că veniturile din petrol și gaze - care reprezintă o cincime din veniturile bugetare ale Rusiei - vor scădea cu 46% în ianuarie față de anul precedent, până la 0,4 trilioane de ruble, cel mai scăzut nivel lunar din august 2020.

„În ianuarie, este clar că prețurile petrolului rămân scăzute, așa că vom asista la un deficit al veniturilor din petrol și gaze”, a declarat ministrul adjunct al Finanțelor, Vladimir Kolychev, citat de Interfax.

Un deficit mare ar spori presiunile economice cu care se confruntă Rusia, pe măsură ce țara se apropie de al cincilea an de război în Ucraina, inclusiv încetinirea creșterii economice, costuri ridicate ale împrumuturilor, creșterea presiunii fiscale, investiții slabe și deficit de forță de muncă.

Rusia își acoperă deficitul bugetar prin împrumuturi și transferuri de la Fondul Național de Avere, care este alimentat de veniturile din energie colectate peste așa-numitul preț limită, în prezent 59 de dolari pe baril.

Ministerul Finanțelor estimează că în ianuarie va exista un deficit de 230 de miliarde de ruble la veniturile din energie și intenționează să vândă pe piață echivalentul a 192 de miliarde de ruble în valută străină și aur pentru a asigura o finanțare bugetară suficientă.