Rusia își extinde cadrul legal pentru operațiuni militare în afara granițelor. În ce condiții Vladimir Putin poate ordona inttervențiile externe?

Conform proiectului de lege, Moscova va avea dreptul legal de a trimite trupe în străinătate pentru a proteja cetățenii ruși care sunt arestați, anchetați, judecați sau abuzați în orice fel de către state străine, instanțe internaționale și organizații din care Rusia nu face parte.

Cum își apără Rusia cetățenii?

„Justiția occidentală s-a transformat într-o mașinărie represivă menită să reprime deciziile care nu sunt în acord cu cele impuse de oficialii europeni. În aceste circumstanțe este important să facem totul pentru a ne proteja cetățenii aflați în străinătate”, a declarat Viacheslav Volodin, președintele Dumei de Stat a Rusiei, citat de POLITICO.

Vladimir Putin are la dispoziție 14 zile pentru a promulga proiectul de lege.

Ucraina acuză Rusia

Moscova și-a justificat parțial invazia pe scară largă din 2022 asupra Ucrainei prin necesitatea de a proteja ucrainenii vorbitori de limbă rusă, pe care îi consideră compatrioți. Kremlinul a susținut că Kievul le-a încălcat drepturile etnicilor ruși ani de zile și cere reinstaurarea limbii ruse și a Bisericii Ruse în Ucraina la nivel de stat, ca parte a oricărui acord de pace.

Kievul consideră că noua legislație normalizează expansionismul rus.

„Această decizie poate fi descrisă în două cuvinte: ilegalitate agresivă”, a declarat pentru POLITICO purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Ucrainei, Heorhii Tykhyi. „Acordându-și dreptul nelimitat de a folosi forțele de ocupație ruse în afara țării sub pretextul protejării presupuse a cetățenilor ruși, Putin admite efectiv că agresiunea a devenit norma politicii de stat ruse”.

Tensiuni Rusia-Europa

Anul acesta, diverse agenții de informații europene au catalogat Rusia drept o amenințare directă la adresa NATO și a Occidentului.

Oficialii din domeniul apărării și legislatorii din UE se tem că Kremlinul ar putea considera următorii doi ani ca fiind momentul ideal pentru a testa angajamentul Occidentului față de alianța militară. Această fereastră va rămâne deschisă atâta timp cât Donald Trump se află la Casa Albă și Europa nu reușește să-și consolideze capacitatea militară, potrivit a trei politicieni din UE cu cunoștințe directe despre discuții, intervievați de POLITICO la începutul acestei luni.

Luna trecută, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat că țările baltice ar putea deveni următoarea țintă a Moscovei dacă Ucraina nu primește suficient sprijin. Deși această avertizare a fost ulterior respinsă de Estonia, noul proiect de lege al Dumei a fost perceput la Kiev ca o confirmare a „militarizării în continuare a politicii ruse”, a declarat miercuri Tykhyi, reprezentantul Ucrainei.

„Actualul componența Dumei de Stat a Federației Ruse a decis să rămână în istorie ca o fabrică de legalizare a aventurilor politice, a ocupației și a terorii”.