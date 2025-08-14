Adio libertate de exprimare! Rusia restricționează WhatsApp și Telegram

x close
de Redacția Jurnalul    |    14 Aug 2025   •   11:45
Sursa foto: Hepta

Rusia a anunțat restricții privind apelurile prin aplicațiile de mesagerie WhatsApp și Telegram, susținând că acest lucru este necesar pentru combaterea criminalității, a relatat presa de stat, potrivit France 24.

„Pentru a combate infractorii, se iau măsuri pentru a restricționa parțial apelurile către aceste aplicații de mesagerie străine (WhatsApp și Telegram)”, a declarat Roskomnadzor, organismul de supraveghere a comunicațiilor, citat de agențiile de știri RIA și TASS. Aplicațiile de mesagerie au devenit „principalele servicii vocale utilizate pentru fraudă și extorcare, precum și pentru implicarea cetățenilor ruși în activități subversive și teroriste”, a adăugat organismul de supraveghere.

Serviciile de securitate rusești au susținut frecvent că Ucraina folosește Telegram pentru a recruta persoane sau a comite acte de sabotaj în Rusia.

Moscova dorește ca platformele să ofere acces la date la cererea forțelor de ordine, nu doar pentru anchete de fraudă, ci și pentru investigarea activităților pe care Rusia le descrie drept teroriste.

„Accesul la apelurile efectuate prin mesageria străină va fi restabilit după ce acestea vor începe să se conformeze legislației ruse”, a declarat Ministerul Digital al Rusiei.

Într-o declarație transmisă AFP, Telegram a declarat că „combate activ utilizarea abuzivă a platformei sale, inclusiv îndemnurile la sabotaj sau violență, precum și frauda” și elimină „milioane de mesaje cu conținut dăunător în fiecare zi”. De la lansarea ofensivei în Ucraina, Rusia a restricționat drastic libertatea presei și libertatea de exprimare online.

„WhatsApp este privat, criptat end-to-end și sfidează încercările guvernului de a încălca dreptul oamenilor la o comunicare securizată, motiv pentru care Rusia încearcă să îl blocheze pentru peste 100 de milioane de ruși”, a declarat pentru AFP un purtător de cuvânt al WhatsApp, deținut de Meta .

Peste 100 de milioane de oameni din Rusia folosesc WhatsApp pentru mesaje și apeluri, iar platforma este îngrijorată că acesta este un efort de a-i împinge către platforme mai vulnerabile la supravegherea guvernamentală, potrivit purtătorului de cuvânt.

(sursa: Mediafax)

