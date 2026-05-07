Rusia cere ambasadelor străine de la Kiev să-și evacueze personalul înainte de posibile atacuri

Între timp, armata rusă și-a continuat atacurile împotriva Ucrainei, semn al „unei respingeri clare” a armistițiului propus de această țară, a acuzat președintele Volodimir Zelenski, la o zi după ce aproape 30 de civili au fost uciși în atacuri aeriene rusești, relatează Le Figaro.

Într-o notă către corpul diplomatic, Ministerul rus de Externe a avertizat asupra unor atacuri de represalii împotriva capitalei ucrainene, „inclusiv împotriva centrelor de putere”, dacă Ucraina ar perturba sărbătorile de 9 mai de la Moscova. Ministerul rus de Externe nu a specificat natura amenințării la adresa comemorărilor, iar Ucraina nu a răspuns imediat la notă.

Rusia sărbătorește Ziua Victoriei în cel de-al Doilea Război Mondial în fiecare an cu o mare paradă în Piața Roșie din capitala Rusiei. La începutul acestei săptămâni, a declarat un armistițiu unilateral cu Ucraina pentru 8 și 9 mai. Cu toate acestea, Moscova nu a răspuns declarației Kievului de încetare temporară a ostilităților începând de miercuri la miezul nopții, o contrapropunere făcută după armistițiul anunțat de Rusia.

„Este evident pentru orice persoană rezonabilă că un război la scară largă și crimele zilnice sunt un moment foarte nepotrivit pentru «celebrări» publice”, a comentat Volodimir Zelenski, adăugând că Ucraina va răspunde acțiunilor militare rusești cu reciprocitate. „Alegerea Rusiei este un refuz clar al unui armistițiu și al salvării de vieți omenești”, a denunțat el pe rețelele de socializare. El a declarat că „până la ora 10:00” de miercuri, forțele ruse încălcaseră armistițiul de 1.820 de ori.

Potrivit ministrului ucrainean de externe, Andriy Sybiga, „108 drone și trei rachete” au fost lansate, în special dimineața, asupra orașelor Harkov și Zaporijia, respectiv în nord-estul și sudul Ucrainei.

În regiunea Sumy (nord), o femeie a murit într-un atac cu drone rusești asupra unui vehicul civil, în timp ce un alt atac asupra unei grădinițe s-a soldat cu doi morți, au reclamat autoritățile locale.

(sursa: Mediafax)