Ryanair imploră pasagerii să nu mai poarte un anumit obiect la bordul avioanelor

Ryanair șochează turiștii: „Pasagerii nu arată cool purtând ochelari de soare la bord”

Ryanair a emis un avertisment ferm către turiști și pasageri: renunțați la ochelarii de soare la bord! Compania low-cost, preferată de mii de britanici și europeni pentru zboruri ieftine, a stârnit un val de reacții virale pe rețelele sociale cu un mesaj sec: „Pasagerii nu arată cool purtând ochelari de soare la bord”. Actualizarea vine în plină sezon de vacanță, cu Paștele trecut și privirile îndreptate spre vara 2026, și a generat mii de comentarii amuzante și critici la adresa procedurilor de îmbarcare.

Avertismentul viral al Ryanair: Ochelarii de soare, interziși stilistic la bord

Ryanair, care operează zboruri regulate din aeroporturi majore precum Belfast, Birmingham și Manchester, dar și din multe alte hub-uri europene, inclusiv din România, a postat pe conturile sale de social media o imagine iconică cu Tom Cruise din filmul Top Gun, purtând ochelari de soare. Legenda mesajului a fost clară și ironică: „Please note: Passengers do not look cool wearing sunglasses on board”. Postarea a explodat online, acumulând like-uri, share-uri și comentarii care au transformat subiectul într-un meme viral, potrivit Mirror.

De ce această campanie? Ryanair susține că ochelarii de soare blochează comunicarea vizuală cu echipajul de cabină și îngreunează interacțiunile la bord. În contextul în care compania se confruntă constant cu întârzieri la îmbarcare, această inițiativă pare o încercare de a combina umorul cu promovarea regulilor de siguranță. Pasagerii britanici, cunoscuți pentru umorul lor sec, au răspuns prompt, transformând avertismentul într-un subiect de glume pe Twitter, Facebook și TikTok.

Reacții explozive pe social media: De la glume cu Tom Cruise la critici la bagaje

Internetul a erupt în râs și dezbateri. Un utilizator a comentat: „Va fi o lovitură grea pentru Tom Cruise – probabil își va anula toate rezervările la Ryanair”. Altul a glumit: „Trebuie să ne protejăm ochii de cabina galben-fluorescentă a Ryanair”, referindu-se la designul interior distinctiv al aeronavelor companiei. Un al treilea a adăugat: „Dacă e bine pentru pilot, e bine și pentru pasageri!”, ironizând uniformele echipajului.

Nu lipsesc însă criticile serioase. Mulți pasageri au deturnat discuția spre adevărata problemă: bagajele de mână supradimensionate. „Cel mai mare blestem al zborurilor sunt bagajele de cabină. Încetinesc îmbarcarea și debarcarea, cu pasagerii din față care blochează culoarele pentru bagajele din spate”, a scris un călător frustrat. Altul a propus o soluție radicală: „De ce nu se îmbarcă avionul de la coadă în loc? Ar fi mult mai rapid, fără haos cu bagajele”. Aceste reacții subliniază nemulțumirile recurente față de procesul de boarding la companiile low-cost, unde prioritatea plătită prelungește așteptarea tuturor.

Ryanair nu e la prima campanie virală. Compania folosește adesea umorul pentru a atrage atenția asupra regulilor, de la interzicerea lenjeriei intime în bagaje până la avertismentele despre smartwatch-uri care pot interfera cu echipamentele. În 2026, cu traficul aerian în creștere post-pandemie, astfel de postări ajută la creșterea vizibilității brandului pe platforme precum Google Discover.

Reguli stricte de bagaje: Ce mai interzice Ryanair în 2026

Actualizarea despre ochelari vine la scurt timp după ce Ryanair a publicat o listă extinsă de obiecte interzise în bagajele de cală și cabină. Armele de foc, pistoalele și orice dispozitive care lansează proiectile sunt strict prohibitite, inclusiv aparate care par capabile să provoace răni grave. Lista include și explozivi, substanțe inflamabile sau obiecte ascuțite, conform reglementărilor UE actualizate în 2025.