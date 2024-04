Un nou divorț la Hollywood. Cei doi actori se despart după 13 ani de căsnicie

„După un lung meci de tenis care a durat peste douăzeci de ani, în sfârșit ne punem jos rachetele”, se arată în declarație.

„În 2023, am depus împreună o cerere pentru a pune capăt căsătoriei noastre. Am acordat întotdeauna prioritate vieții noastre private și am lucrat în liniște la această schimbare. Împărtășim pentru totdeauna devotamentul și dragostea noastră pentru copiii noștri. Apreciem sincer faptul că respectați dorința familiei noastre de intimitate”.

După ce s-au cunoscut la o petrecere în Australia în 2002, cuplul s-a logodit în 2004 și s-a căsătorit în 2010.

Baron Cohen și Fisher au împreună trei copii. Fisher este cunoscută mai ales pentru activitatea sa de comedie din „Wedding Crashers”, „Confessions of a Shopaholic” și „Bachelorette”. Ea are, de asemenea, o carieră de actriță de voce și a apărut recent în ultima iterație a filmului „Guardians” pentru Marvel, precum și în „Strays” și „Rango”.

Baron Cohen și-a făcut un nume prin crearea de personaje comice în serialul său „Ali G”, care a generat mai multe spin-off-uri și filmul „Borat”.

(sursa: Mediafax)

››› Vezi galeria foto ‹‹‹