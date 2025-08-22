Șeful Rosatom: Rusia trebuie să-și întărească scutul nuclear în fața „amenințărilor colosale”

Rusia trebuie să își consolideze scutul nuclear în următorii ani, a afirmat Alexei Lihaciov, directorul general al corporației nucleare de stat Rosatom, citat de agenția RIA.

Oficialul rus a spus că situația geopolitică actuală reprezintă „amenințări colosale” la existența Federației Ruse, iar forța nucleară este în continuare „atât scut, cât și sabie” pentru menținerea suveranității.

Declarațiile vin în contextul în care atât Rusia, cât și Statele Unite își modernizează arsenalele nucleare și sistemele de apărare capabile să detecteze și să intercepteze rachete, în timp ce China accelerează dezvoltarea propriului arsenal, depășindu-le pe cele ale Marii Britanii și Franței.

În mai, președintele american Donald Trump a anunțat planurile pentru „Golden Dome”, un scut antirachetă inspirat de sistemul israelian Iron Dome, cu un cost estimat de cel puțin 175 de miliarde de dolari.

Acesta ar urma să intercepteze rachete balistice, hipersonice și de croazieră, însă experții militari avertizează că niciun astfel de sistem nu poate bloca un atac nuclear masiv.

