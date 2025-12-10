SpaceX lansează cu succes un satelit secret pentru armata SUA

x close
de Redacția Jurnalul    |    10 Dec 2025   •   01:00
Sursa foto: Hepta/NROL-77 este a treia lansare SpaceX din acest an pentru NRO

SpaceX a lansat misiunea secretă NROL-77 pentru armata SUA, transportând un echipament secret de securitate națională pentru Oficiul Național de Recunoaștere.

SpaceX a lansat cu succes un echipament clasificat pentru Oficiul Național de Recunoaștere al SUA (NRO) marți, trimițând misterioasa misiune NROL-77 pe orbită la bordul unei rachete Falcon 9, scrie Space.com.

Decolarea a avut loc la ora 2:16 p.m. ET, de la Cape Canaveral Space Force Station, marcând o nouă colaborare importantă între SpaceX și comunitatea de apărare a Statelor Unite.

Ca în majoritatea misiunilor NRO, detaliile privind scopul satelitului rămân secrete.

Agenția a precizat doar că NROL-77 transportă un echipament secret de securitate națională proiectat și operat de NRO, instituția responsabilă pentru flota de sateliți-spion a Statelor Unite.

Emblema misiunii, un șobolan zburător precum și sloganul „Another One Gone – Today, Tomorrow and Beyond”, simbolizează rezistență, culegere de informații și urmărirea continuă a avantajului tehnologic.

NROL-77 este a treia lansare SpaceX din acest an pentru NRO și Comandamentul Sistemelor Spațiale al SUA și a șaptea misiune Falcon 9 din 2025 cu prefixul „NROL-”.

Lansările anterioare, efectuate între ianuarie și septembrie, arată dependența tot mai mare a operațiunilor americane de informații de rachetele comerciale.

La aproximativ 8,5 minute după lansare, prima treaptă a Falcon 9 a revenit la Cape Canaveral pentru o aterizare precisă, încheindu-și al patrulea zbor.

Detaliile privind plasarea pe orbită a echipamentului secret din treapta superioară rămân necunoscute, la fel ca în misiunile clasificate anterioare. Ca de obicei în astfel de lansări, SpaceX a întrerupt transmisia după recuperarea primei trepte a rachetei (booster).

(sursa: Mediafax)

