26 milioane de euro pentru modernizarea Portului Sulina

de Adrian Stoica    |    29 Dec 2025   •   23:15
Sursa foto: Vlad Todoran unsplash.com/Acest proiect constă în lucrări de modernizare a infrastructurii portuare pentru asigurarea condițiilor de operare, cu acces de pe Canalul Navigabil Sulina

Pe data de 30 ianuarie 2026 va avea loc licitația pentru proiectarea și execuția proiectului “CREȘTEREA POTENȚIALULUI PORTULUI SULINA, CAP MOL - BAZIN MARITIM”, finanțat prin Programul Transport 2021-2027, Prioritatea 7 - Dezvoltarea transportului naval și multimodal.

Proiectul își propune ca obiectiv general să schimbe infrastructura portuară conform cerințelor actuale de trafic, prin realizarea unor lucrări de infrastructură navală de transport. Perioada de implementare a obiectivului de investiții este de 30 luni și are o valoare estimate de 129,23 milioane de lei (circa 26 milioane de euro), fără TVA.

Proiectul este situat înainte de „Mila 0” a Canalului Navigabil Sulina, pe malul drept al Canalului, în zona Perimetrului II al Portului Sulina administrat de AZL Sulina, pe partea aferentă Bazinului Maritim actual Cele 2 elemente de bază ale proiectului sunt  construcția a două dane maritime pe o lungime totală de 270 m, (2 X 135m) și  dragarea acvatoriului adiacent pentru accesul si operarea navelor maritime ≤32.000 tdw. La acest moment în aproximativ același amplasament se află în implementare proiectul „Modernizarea Portului Sulina, Cap Mol - Bazin Maritim, Perimetrul II - Etapa I, Cod SMIS 318683. Acest proiect constă în lucrări de modernizare a infrastructurii portuare pentru asigurarea condițiilor de operare, cu acces de pe Canalul Navigabil Sulina.

