Raluca Turcan anunță modificarea legii CCR după blocajul deciziilor Curții

de Redacția Jurnalul    |    29 Dec 2025   •   19:15
Sursa foto: Hepta/Raluca Turcan afirmă că CCR nu poate funcționa ca „o arenă de negociere”, iar dreptul și principiile constituționale trebuie să primeze

Deputatul PNL, Raluca Turcan, susține că patru judecători ai Curții Constituționale „sfidează o țară întreagă” și anunță inițierea unui proiect de lege care vizează sancțiuni, recuzări automate și chiar revocarea judecătorilor CCR.

Deputatul PNL, Raluca Turcan, a anunțat că va iniția o amplă modificare a legii de funcționare a Curții Constituționale, în urma blocajelor apărute în adoptarea unor decizii.

Declarația a fost făcută într-o postare pe Facebook, în care parlamentarul acuză patru judecători CCR că sfidează voința publică.

Raluca Turcan afirmă că CCR nu poate funcționa ca „o arenă de negociere”, iar dreptul și principiile constituționale trebuie să primeze.

În acest context, ea propune introducerea unor sancțiuni pentru judecătorii care boicotează nejustificat adoptarea deciziilor Curții.

Printre modificările anunțate se află și recuzarea de drept a judecătorilor aflați în conflict de interese cu cauzele judecate, dar și posibilitatea ca Parlamentul să revoce judecători CCR care încalcă grav Constituția.

Deputatul PNL a precizat că proiectul de lege va fi lansat în curând în dezbatere publică și va include și alte modificări menite să schimbe modul de funcționare al Curții Constituționale.

