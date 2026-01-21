Emisarii lui Trump merg joi în Rusia pentru discuții cu Putin privind Ucraina

x close
de Redacția Jurnalul    |    21 Ian 2026   •   14:15
Sursa foto: Hepta/Vladimir Putin și Steve Witkoff

Emisarul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, a declarat că el și Jared Kushner vor călători joi în Rusia pentru discuții cu Vladimir Putin privind cele mai recente propuneri ale unui plan de pace care să pună capăt războiului din Ucraina.

„Rușii ne-au invitat să venim, iar acesta este un semnal important din partea lor”, a spus, miercuri, Steve Witkoff într-un interviu acordat Bloomberg, în marja Forumului Economic Mondial de la Davos.

Donald Trump rămâne „concentrat pe acest acord de pace; este o parte foarte, foarte importantă a agendei sale”, a mai spus Witkoff.

Emisarul a precizat că intenționează să se întâlnească cu oficiali ucraineni mai târziu miercuri, înainte de a pleca la Moscova, după care va merge în Emiratele Arabe Unite pentru „grupuri de lucru”.

„Ucrainenii au spus că suntem gata în proporție de 90%, iar eu sunt de acord cu ei. De fapt, cred că am făcut progrese și mai semnificative”, a afirmat Witkoff.

„Toată lumea vrea să ajungă la un acord de pace”, a declarat Witkoff.

El a refuzat să condamne atacul Rusiei asupra infrastructurii ucrainene, care a lăsat mari părți ale capitalei Kiev fără apă, încălzire și electricitate. „Sunt în război, trag unii în alții”, a spus emisarul lui Trump.

(sursa: Mediafax)

 

Subiecte în articol: steve witkoff Rusia putin
