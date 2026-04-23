Unde dai și unde crapă: Strâmtoarea Ormuz și criza prezervativelor 

Anunțul vine în contextul în care cererea de prezervative a crescut, pe fondul scăderii nivelului de trai și a incertitudinilor economice.

Compania Karex, cu sediul central în Malaysia, este furnizorul unor branduri celebre, precum Durex, dar și al Serviciului britanic de sănătate, NHS. Într-un interviu citat de BBC, șeful său, Goh Miah Kiat, a spus că firma se confruntă cu o creștere abruptă a costurilor de producție, de la începutul războiului, iar în aceste condiții se impune creșterea prețurilor cu cel puțin 30%.

În procesul de fabricație a prezervativelor se folosesc derivate din petrol - inclusiv pentru lubrifianții pe bază de silicon și pentru amoniac, care menține stabil latexul.

Când era mai mare nevoie…

„În vremuri grele, nevoia de prezervative este mai mare decât de obicei, din cauza nesiguranței. Dacă ai un copil chiar acum, vei avea o gură în plus de hrănit, fără să știi dacă vei mai avea un loc de muncă anul viitor”, a declar presei șeful Karex.

Explicația sa are acoperire în cifre, cerea de prezervative crescând anul acesta cu circa 30%.

„Creșterea prețurilor prezervativelor evidențiază modul în care războiul israeliano-american împotriva Iranului, care deja a zguduit piața energiei în întreaga lume, împinge în sus și prețurile altor bunuri”, notează BBC.

Jurnaliștii britanici dau ca exemplu industria apei îmbuteliate, fabricile făcând mari eforturi pentru a se aproviziona cu materiile prime necesare ambalajelor. Criza aprovizionării lovește, de asemenea, industria procesoarelor pentru computere, care găsește tot mai greu heliu, sau agricultura, care nu mai are fertilizatori.

De asemenea, la începutul lunii, ONU a avertizat că prețurile de transport din ce în ce mai mari vor scumpi zahărul, lactatele și fructele.

Călătoriile cu avionul la clasa economic sunt cu 24% mai scumpe față de cele de acum un an.