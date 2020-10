Remdesivir scurtează timpul de recuperare după COVID-19

Rezultatele unui studiu publicat în „New England Journal of Medicine” arată că Remdesivirul scurtează timpul până la recuperare. Studiul a fost făcut pe 1.062 de pacienţi: unii au primit Remdesivir, unii placebo.

„New England Journal of Medicine” a publicat sâmbătă rezultatele studiului făcut de National Institute of Allergy and Infectious Diseases.

Rezultatele arată că Remdesivirul a fost superior placebo în scurtarea timpului până la recuperare la adulţii care au fost spitalizaţi din cauza COVID-19 şi au avut dovezi de infecţie a tractului respirator inferior.

Timp de 10 zile, pacienţii primeau fie Remdesivir, fie placebo.

Studiul a fost făcut pe 1.062 de pacienţi.

Cei care au primit Remdesivir s-au recuperat în 10 zile, faţă de cei care au primit placebo, unde recuperarea a durat 15 zile.

(sursa: Mediafax)