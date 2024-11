Candidatul USR Cristian Ghinea și-a facturat propriul partid cu 750.000 lei, pentru sfaturi politice

În acest timp, firma pe care o patronează a încasat de la USR, în 2023, pentru consultanță politică, nu mai puțin de 368.028,61 lei (74.440,2 euro). Iar, potrivit bilanțului contabil depus la data de 31 decembrie 2023, compania a realizat un profit net de 133.828 de lei. Ghinea este unicul asociat al acestei firme, ceea ce înseamnă că întregul profit i se cuvenea. Cu toate acestea, în declarația de avere citată nu se face nici măcar o singură mențiune cu privire la dividendele respective.

Zilele trecute, „Jurnalul” a prezentat câteva dintre declarațiile de avere completate de unele vedete ale politicii și ale business-ului care candidează, la data de 1 decembrie 2024, pentru Parlamentul. Este vorba despre averea etalată de latifundiarul din Pipera, George Becali, de fostul strateg al campaniilor electorale ale lui Traian Băsescu, Vasile Blaga, dar și de doi foști premieri și ex-prezidențiabili ai PSD, Viorica Dăncilă și Victor Ponta.

Pe portalul Agenției Naționale de Integritate (ANI), la secțiunea specială dedicată candidaților pentru alegerile parlamentare din anul 2024, au început să fie încărcate din ce în ce mai multe declarații de avere și de interese. Iar, printre acestea, se află una mai mult decât interesantă, atât din punct de vedere al persoanei care candidează, cât, mai ales, din punctul de vedere al mențiunilor făcute în aceste documente.

Este vorba despre celebrul Cristian Ghinea, supranumit „părintele PNRR”, despre care actualul președinte al USR și candidat la alegerile prezidențiale, Elena Lasconi, dădea semne, imediat după alegerile locale și europarlamentare, că nu s-ar mai afla în grațiile sale, dar care, ce să vezi, este pus pe o poziție eligibilă pentru Senat, din partea organizației de București. Cristian Ghinea, asemenea lui Clotilde Armand, Vlad Voiculescu și Cătălin Drulă, face parte din „nucleul dur” al fostei conduceri USR, iar desemnarea sa drept candidat nu a fost aplaudată cu toată forța de către alegătorii progresiști.

74.440 de euro, în 2023

Declarația de avere cu care se prezintă Cristian Ghinea în aceste alegeri este interesantă din perspectiva unor dezvăluiri pe care ziarul nostru le-a făcut, în mai multe rânduri, cu privire la modul în care USR, în timpul mandatului de președinte al partidului, Cătălin Drulă, a înțeles să folosească finanțarea de la buget acordată partidelor politice pentru a-și răsplăti colaboratorii. Iar informațiile referitoare la această practică au fost devoalate, din spirit de transparență, chiar de către USR, care a publicat cheltuelile și plățile oeriodice efectuate prin Secretariatul General al Partidului.

În declarația de avere de candidat la parlamentare, Cristian Ghinea și-a publicat veniturile realizate în anul fiscal anterior completării documentului, adică anul fiscal 2023. În acest sens, Secretariatul General al USR publicase o listă cu facturile achitate în anul fiscal 2023 pentru prestarea unor servicii de consultanță politică în favoarea partidului progresist de către compania SC Thinking Ahead Research and Consultancy SRL, firmă pe care Cristian Ghinea o controlează, în calitate de unic asociat și administrator.

Citește pe Antena3.ro Un băiat de 18 ani riscă 20 de ani de închisoare după o vacanță cu familia în Dubai. De ce este acuzat

Conform sursei citate, în 2023, firma lui Ghinea fost plătită de către USR cu suma totală de 368.028,61 de lei, adică 74.440,2 euro. Exhaustiv, este vorba despre facturi achitate, conform extraselor de cont, în data de 5 ianuarie 2023 – 29.313,27 lei (5.952,8 euro), în 1 februarie 2023 – 29.286,5 lei (5.958,8 euro), în 2 martie 2023 – 30.728,33 lei (6.243,3 euro), în 4 aprilie 2023 – 30.919,5 lei (6.261,6 euro), în 8 mai 2023 – 30.887,02 lei (6.270,7 euro), în 6 iunie 2023 – 31.012,12 lei (6.250,6 euro), în 4 iulie 2023 – 31.015,09 lei (6.263,5 euro), în 31 iulie 2023 – 30.813,92 lei (6.244,5 euro), în 31 august 2023 – 30.877,64 lei (6.249 euro), în 4 octombrie 2023 – 31.078,81 lei (6.246,7 euro), în 2 noiembrie 2023 – 31.030,71 lei (6.244,5 euro) și în 5 decembrie 2023 – 31.065,7 lei (6.254,2 euro).

Veniturile firmei, aproape de aceeași valoare cu sumele încasate de la partid

Relevante în acest sens sunt și informațiile prezentate de Ministerul Finanțelor, cu privire la bilanțul contabil depus de către compania lui Cristian Ghinea la data de 31 decembrie 2023, din care rezultă că, în anul fiscal 2023, SC Thinking Ahead Research and Consultancy SRL a înregistrat o cifră de afaceri de 388.701 lei, a încasat venituri totale de 389.027 lei, a cheltuit 216.002 lei și a înregistrat un profit brut în cuantum de 173.025 de lei, respectiv un profit net de 133.828 de lei.

Din aceste date, se poate observa că, între suma primită de pe urma consultanței prestate pentru USR, de 368.028,61 lei, și veniturile totale realizate conform bilanțului contabil, de 389.027 de lei, este o diferență de 21.000 de lei, ceea ce înseamnă că cea mai consistentă sursă de venituri pentru firma lui Cristian Ghinea a fost propriul partid.

Aceste cifre au o importanță deosebită, dacă le comparăm cu cele pe care Cristian Ghinea le-a menționat în cuprinsul declarației de avere. Depusă în calitate de candidat USR la Senat, în data de 12 septembrie 2024. La capitolul venituri, Ghinea nu menționează că ar fi realizat dividende de la SC Thinking Ahead Research and Consultancy SRL, cu toate că, așa cum se poate vedea din bilanțul contabil depus la 31 decembrie 2023, firma al cărui unic acționar este, a realizat un profit net de 133.838 lei.

„Părintele PNRR” menționează, pe de altă parte, că, în ultimul an fiscal, adică în 2023, a realizat câștiguri salariale în cuantum de 23.319 lei de la o entitate al cărui nume a fost anonimizat. Potrivit Ministerului Finanțelor, compania lui Ghinea funcționa, în 2023, cu un singur angajat, probabil chiar patronul. În declarația de avere, aceste venituri anuale înseamnă 1.943,25 de lei pe lună. Reamintim că, potrivit bilanțului depus, cheltuielile totale ale companiei în 2023 au fost de 216.002 lei pe an, adică de 18.000,2 lei pe lună.

Tot în declarația de avere, Ghinea mai susține că a împrumutat compania SC Thinking Ahead Research and Consultancy SRL cu suma de 141.893 de lei. Această sumă este mai mare decât profitul net realizat de aceeași firmă, apa cum reiese din bilanțul contabil.

Un sfert de milion de lei, în doi ani și trei luni

Nu doar în 2023, firma lui Cristian Ghinea a ridicat bani grei de la USR. În 2022, SC Thinking Ahead Research and Consultancy SRL a fost remunerată de către formațiunea politică la conducerea căreia se afla, la acel moment, Cătălin Drulă, cu suma de 285359,22 de lei, adică cu 57.903,9 euro. Mai exact, USR a plătit: la data de 30 ianuarie 2022 - 24.729,5 lei (5.000 euro), la data de 28 februarie 2022 – 24.739,6 lei (5.000 euro), la data de 5 aprilie 2022 – 24.733 lei (5.003,5 euro), la data de 3 mai 2022 – 24.737,5 lei (5.000,6 euro), la data de 3 iunie 2022 – 24.715 lei (5.002,6 euro), la data de 4 iulie 2022 – 24.727 lei (5.000,6 euro), la data de 4 august 2022 – 24.676,5 lei (5.009,1 euro), la data de 8 septembrie 2022 – 24.302,5 lei (4.989,5 euro), la data de 6 octombrie 2022 – 29.446,55 lei (5.965 euro), la data de 3 noiembrie 2022 – 29.238,9 lei (5.965,9 euro) și la data de 6 decembrie 2022 – 29.313,27 lei (5.967 euro).

Anul acesta, USR s-a dovedit mult mai puțin transparent cu aceste cheltuieli. Practic, după luna martie a anului 2024, nu mai există niciun fel de informații. Singurele date disponibile sunt cele încasate de la USR, pentru consultanță politică, de către SC Thinking Ahead Research and Consultancy SRL sunt cele din 9 ianuarie 2024 – 31.083,19 lei (6.252,3 euro), din 2 februarie 2023 – 32.647,84 lei (6.565,3 euro) și din 5 martie 2023 – 32.596,02 lei (6556 euro). În total, 96.327,05 lei, adică 19.376,6 euro.

Trăgând linie, suma totală pe care Cristian Ghinea a încasat-o, prin intermediul formei sale de consultanță, de la USR, se ridică la 794.714,88 lei, adică 151.717,7 euro.

Revenind la declarația de avere a lui Ghinea, acesta mai precizează că, în anul fiscal anterior, a mai realizat venituri din drepturi de autor, plătite de organizația sa Asociația „O Țară ca Afară”, în cuantum de 72.518 lei pe an, adică de 6.049,2 lei pe lună. A mai încasat, de asemenea, venituri din chirii de 1.620 de lei.

Cristian Ghinea susține că nu deține terenuri, are o clădire (nu precizează ce categorie este și nici locația), cumpărată în anul 2015, împreună cu Oana Maria Ganea, cu suprafața de 89,1 metri pătrați, la care se adaugă un apartament, amplasat într-o locație neprecizată, cumpărat în 2021, împreună cu aceeași Oana Maria Ganea, cu suprafața de 63,51 metri pătrați.

USR-istul are în conturi bancare 4.045 lei, 4.473 euro și 4.000 de dolari SUA. Mai arată că, în anul 2015, a contractat de la Banca Transilvania un credit de 172.000 de lei, scadent în anul 2045.

Candidați care nu se ocupă cu minic. Marian Vanghelie și Lidia Vadim-Tudor nu au încasat niciun leu, anul trecut

Un alt personaj celebru care candidează la aceste alegeri parlamentare este fostul primar al Sectorului 5, Dan Marian Vanghelie. El vânează un loc în Camera Deputaților pe listele partidului care îl conduce – PSDI.

În 17 octombrie 2024, Marian Vanghelie a depus o declarație de avere din care rezultă că deține două apartamente, ambele de câte 108 metri pătrați, unul cumpărat în 2001, iar celălalt în 2008. Nu este precizată locația acestor proprietăți. Vanghelie mai arată că are un Mercedes din 2000, cinci ceasuri, în valoare de 70.000 de euro, dobândite în perioada 1992 – 2004, și 5 tablouri, evaluate la 85.000 de euro, dobândite în perioada 1994 – 1998.

Vanghelie nu are bani în conturi, deține 70% din acțiunile SC București SA, în valoare de 3,5 milioane de lei, și și-a împrumutat o rudă, pe nume Nicolae Ion Cristian, cu 1.700.000 de lei, Fostul edil nu a realizat niciun fel de venit în cursul anului 2023.

De asemenea, tot la Camera Deputaților, de data aceasta pe lista AUR, candidează și fiica lui Corneliu Vadim Tudor, Lidia Vadim-Tudor. În declarația sa de avere nu există nicio informație. Rezultă din acest document că Lidia Vadim-Tudor nu are terenuri, nu are clădiri, nu are mașini, nu a vândut nicio proprietate, nu are bunuri de valoare, nu are conturi sau depozite bancare, nu are plasamente sau investiții, nu are active producătoare de venituri nete, nu are datorii, nu a primit cadouri, servicii sau alte avantaje și nu a realizat, în ultimul an fiscal, niciun fel de venituri, nici de natură salarială, nici din activități independente, nici din chirii, nici din investiții, nici din activități agricole, nici din jocuri de noroc, nici din alte surse.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹