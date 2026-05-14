SUA anulează brusc desfășurarea a 4.000 de soldați în Polonia. Decizia lui Trump provoacă îngrijorare în NATO

Lovitură pentru securitatea Europei: Washingtonul oprește în ultimul moment o importantă misiune militară în Polonia

Statele Unite au anulat brusc planurile de desfășurare a peste 4.000 de soldați americani în Polonia, într-o decizie care alimentează temerile privind reducerea angajamentului militar american în Europa. Informația a fost publicată de Defense News și vine într-un moment sensibil pentru NATO, pe fondul discuțiilor din administrația președintelui Donald Trump privind diminuarea prezenței militare americane pe continentul european, potrivit Kyiv Post.

Potrivit sursei citate, misiunea anulată viza Brigada 2 Blindată de Luptă din cadrul Diviziei 1 Cavalerie, cunoscută sub numele de „Black Jack”. Unitatea militară urma să fie dislocată în Polonia pentru o perioadă de aproximativ nouă luni.

Decizia a surprins inclusiv structurile militare implicate, mai ales că o parte a personalului de avangardă ajunsese deja în Polonia, iar echipamentele militare erau în tranzit către Europa.

Armata SUA refuză să ofere explicații oficiale

Un oficial al Armatei SUA a confirmat anularea desfășurării, însă a refuzat să ofere detalii suplimentare și a direcționat întrebările către Pentagon. La rândul său, Departamentul american al Apărării a evitat să comenteze situația.

„Nu avem niciun comentariu în acest moment”, a transmis biroul de presă al Pentagonului într-un mesaj citat de Army Times.

Brigada staționată la Fort Hood, în Texas, organizase chiar și o ceremonie oficială de plecare pe 1 mai, semn că misiunea era considerată deja sigură. Publicația Stars and Stripes notează că anularea a venit într-un stadiu foarte avansat al pregătirilor.

Problemele bugetare ale armatei americane, în centrul deciziei

Informațiile despre suspendarea misiunii apar în contextul presiunilor financiare tot mai mari asupra Pentagonului. În cadrul unei audieri recente în Senatul SUA, senatorul democrat Jack Reed a declarat că Armata americană se confruntă cu un deficit bugetar de cel puțin 2 miliarde de dolari.

Costurile suplimentare generate de desfășurările Gărzii Naționale la Washington și de operațiunile de la frontiera SUA au afectat puternic bugetul militar. Surse citate de ABC News susțin că deficitul real ar putea ajunge chiar între 4 și 6 miliarde de dolari.

Nici secretarul Armatei, Dan Driscoll, nici viceșeful Statului Major, generalul Christopher LaNeve, nu au abordat public anularea misiunii din Polonia în timpul audierii.

Administrația Trump reevaluează prezența militară în Europa

Anularea desfășurării trupelor în Polonia vine după alte semnale privind schimbarea strategiei militare americane în Europa. Pentagonul anunțase deja că aproximativ 5.000 de soldați americani vor fi retrași din Germania în următorul an.

Potrivit Bloomberg, administrația Trump analizează și reducerea efectivelor militare din Italia, în cadrul unei reevaluări mai ample a angajamentelor SUA în Europa.

Casa Albă ar lua în calcul mutarea trupelor din state considerate insuficient de implicate în sprijinirea operațiunilor americane împotriva Iranului către aliați considerați mai apropiați de Washington.

Polonia rămâne unul dintre cei mai importanți aliați ai SUA în regiune

În ciuda deciziei de ultim moment, Polonia și-a exprimat în repetate rânduri disponibilitatea de a găzdui mai multe forțe americane. Ministrul polonez al Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, a descris NATO drept „piatra de temelie” a securității țării.

În prezent, peste 10.000 de militari americani sunt staționați în Polonia prin rotație, iar Varșovia a devenit unul dintre cei mai importanți parteneri strategici ai Washingtonului în Europa de Est.

Administrația Trump susține că modificările privind prezența militară fac parte dintr-o strategie mai amplă de orientare către regiunea Indo-Pacifică și către priorități interne. Totuși, deciziile recente provoacă îngrijorări tot mai mari în rândul oficialilor NATO și al congresmenilor americani, care avertizează că reducerea prezenței SUA ar putea slăbi securitatea europeană într-un moment geopolitic extrem de tensionat.