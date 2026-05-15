SUA și China împart lumea: Xi Jinping devine partener, nu rival. Europa, marele absent

Beijingul a ieșit câștigător din această întâlnire, cel puțin la capitolul strategic. China trece de la statutul de principal adversar geopolitic al SUA la cel de partener de facto într-un G2 informal. Competiția dintre cele două superputeri continuă, dar tonul s-a schimbat radical, conform La Stampa.

Această schimbare îi convine de minune lui Xi Jinping, care mizează pe ascensiunea Chinei pe termen mediu și lung. Îi convine mai puțin lui Trump, preocupat de urgențe imediate: Ormuz, prețul benzinei, alegerile de la jumătatea mandatului.

Pe tabla comercial-energetică, scorul pare egal. Taxele americane rămân la același nivel, fără să frâneze exporturile chineze. Beijingul continuă să furnizeze pământuri rare esențiale pentru industria americană de apărare, afectată de goluri în stocuri după conflictul cu Iranul. Washingtonul obține câteva câștiguri comerciale - soia, Boeing - și dividende politice vagi legate de Iran. Prețul plătit este însă ridicat: tăcerea privind Taiwanul și relaxarea restricțiilor privind transferurile de tehnologie. Aceste două elemente formau coloana vertebrală a politicii bipartizane americane de contenție strategică a Chinei. Acum par negociabile.

Vizita nu a început bine pentru Taipei. Trump nu semnase autorizația de vânzare a unui pachet militar de 11 miliarde de dolari pentru Taiwan, cerută de peste douăzeci de senatori din ambele partide. I-a ignorat. Secretarul de stat Marco Rubio a mormăit că nu există schimbări în politica SUA față de Taiwan. Dar tăcerea președintelui valorează mai mult decât declarațiile ministrului său. Trump a ales să nu reitereze poziția americană imediat după întâlnire - tocmai când era crucial să o facă. Această omitere este echivalentul pe Pacific al tăcerii sale despre Articolul 5 al NATO. Pune la naftalină alianțe și angajamente vechi.

Pe scările Marii Săli a Poporului, alături de Trump s-au aflat Jensen Huang (Nvidia), Tim Cook, Elon Musk și Larry Fink. Toți conduc companii cu interese majore în China. Toți vor mai puține restricții la exportul de tehnologie. Nvidia primise deja undă verde pentru vânzarea cipurilor H200 în China. Acum se pune întrebarea dacă urmează și cipurile Blackwell, mult mai avansate.

Noua strategie americană, consemnată în documentul NSS din decembrie, vizează acorduri cu marile puteri - China și Rusia - într-o lume împărțită în sfere de influență. Aliații europeni și asiatici devin mai puțin necesari în această ecuație. Trump a anunțat că va participa la summitul G7 prin videoconferință. Fostul președinte al BCE Mario Draghi trage concluzia: Europa a rămas singură și trebuie să acționeze rapid. Ceilalți nu așteaptă.

Donald Trump se laudă singur în timpul vizitei la Xi. Cum a ajuns să-i dea dreptate liderului chinez

Președintele SUA, Donald Trump, a postat un mesaj pe Truth Social în care a încercat să explice semnificația vorbelor adresate de președintele Chinei.

„Când președintele Xi a vorbit foarte elegant despre Statele Unite ca fiind probabil o națiune în declin, se referea la pagubele enorme pe care le-am suferit în cei patru ani de somnoros Joe Biden și ai administrației Biden, iar în această privință, a avut 100% dreptate.

Țara noastră a suferit incomensurabil din cauza granițelor deschise, a taxelor mari, a modei transgender pentru toată lumea, a bărbaților în sporturile feminine, a DEI, a acordurilor comerciale oribile, a criminalității în creștere și a multor altora!

Președintele Xi nu se referea la ascensiunea incredibilă pe care Statele Unite au arătat-o ​​lumii în timpul celor 16 luni spectaculoase ale Administrației Trump, care include piețe bursiere și fonduri 401K la record, victoria militară și relația prosperă din Venezuela, decimarea militară a Iranului (va urma!) – cea mai puternică armată de pe Pământ de departe, din nou o putere economică, cu un record de 18 trilioane de dolari investiți în Statele Unite de către alții, cea mai bună piață a muncii din SUA din istorie, cu mai mulți oameni care lucrează în Statele Unite chiar acum decât oricând, încetarea distrugerii țării de către DEI și atât de multe alte lucruri pe care ar fi imposibil să le enumăr cu ușurință.

De fapt, președintele Xi m-a felicitat pentru atâtea succese extraordinare într-o perioadă atât de scurtă de timp.

Acum doi ani, eram, de fapt, o națiune în declin.

În această privință, sunt întru totul de acord cu președintele Xi! Dar acum, Statele Unite sunt cea mai tare națiune din lume și, sperăm, relația noastră cu China va fi mai puternică și mai bună ca niciodată!”, a spus Donald Trump.

Președintele american Donald Trump efectuează o vizită oficială de trei zile la Beijing, în perioada 13-15 mai 2026, având întâlniri de maximă importanță globală cu omologul său chinez, Xi Jinping.

Aceasta este cea de-a șaptea întâlnire directă dintre cei doi lideri.

Discuțiile vizează recalibrarea relațiilor economice și de securitate dintre Statele Unite și China.

Prima zi a vizitei oficiale s-a încheiat cu un banchet festiv fastuos oferit de președintele chinez. Cei doi lideri au efectuat o plimbare simbolică prin Templul Cerului din Bejing. Locul este recunoscut istoric ca fiind templul preferat al fostului diplomat Henry Kissinger.

Trump și Xi au convenit asupra necesității de a asigura stabilitatea și securitatea în Strâmtoarea Ormuz.

China a acceptat să comande 200 de avioane Boeing, a declarat joi președintele american Donald Trump pentru Fox News, mișcare reprezentând prima achiziție de avioane comerciale americane făcută de Beijing în aproape un deceniu.

Xi Jinping a transmis un avertisment ferm, subliniind că gestionarea necorespunzătoare a problemei Taiwanului poate duce la un conflict direct. El a menționat riscul de a cădea în „capcana lui Tucidide”.

În paralel cu desfășurarea acestui summit, Kremlinul a anunțat că președintele rus Vladimir Putin va face o vizită în China în viitorul apropiat, mutarea subliniind dinamica geopolitică intensă din regiune.

(sursa: Mediafax)