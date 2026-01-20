SUA contra Europei. Șantajul lui Trump, pe punctul să redeseneze economia globală

Pe fondul disputei legate de Groenlanda, amenințările în privința impunerii de tarife vamale îndreptate împotriva unor țări europene riscă să declanșeze un conflict economic major între Statele Unite și cei mai apropiați aliați ai lor.

În acest conflict, pierderile ar putea fi resimțite de ambele maluri ale Atlanticului. Deocamdată, niciuna dintre părți nu pare dispusă să dea înapoi.

Tarife vamale vs „bazooka comercială”

Într-o escaladare fără precedent a presiunilor exercitate de Trump pentru achiziționarea Groenlandei, liderul de la Casa Albă a anunțat că, începând cu 1 februarie, Statele Unite vor impune tarife de 10% pentru bunurile provenite din Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Olanda, Norvegia, Suedia și Regatul Unit, țări care s-au opus până acum cu fermitate preluării controlului asupra celei mai mari insule de pe planetă de către America.

Tarifele ar urma să crească la 25%, dacă până la 1 iunie nu se ajunge la un acord.

Anunțul a declanșat o reacție rapidă la nivel european, unde liderii politici analizează activarea așa-numitului „instrument anti-coerciție” - supranumit, în limbaj neoficial, „bazooka comercială”.

Acest mecanism ar permite Uniunii Europene să limiteze accesul companiilor de peste Ocean pe piața europeană, să suspende licențe sau să introducă controale la export și taxe asupra serviciilor americane.

Deși instrumentul a fost conceput inițial pentru a contracara presiunile economice ale Chinei, nu pentru confruntări cu aliați strategici precum SUA, unii lideri europeni par acum deciși să-l folosească.

În plus, UE analizează și posibilitatea activării unor tarife de represalii în valoare de 93 de miliarde de euro împotriva SUA, măsuri anunțate anterior, dar suspendate după armistițiul comercial provizoriu convenit în iulie anul trecut.

Acord călcat în picioare

Chiar dacă implementarea unor astfel de măsuri ar putea dura luni de zile, cele mai recente amenințări ale lui Trump riscă să spulbere aranjamentele comerciale încheiate vara trecută între SUA, Regatul Unit și UE, tensionând și mai mult relațiile cu cei mai apropiați aliați ai Americii.

Acordul comercial negociat între UE și administrația Trump anul trecut a fost aplicat provizoriu, dar nu a fost încă semnat. Deși lideri precum cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, l-au susținut pentru a evita o escaladare tarifară masivă, mulți oficiali europeni l-au criticat încă de la început.

Noile amenințări ale Washingtonului pun însă acum sub semnul întrebării viitorul înțelegerii. Liderul PPE din Parlamentul European, Manfred Weber, a declarat că, „în contextul amenințărilor privind Groenlanda, aprobarea unui acord comercial UE-SUA nu este posibilă în acest stadiu”.

Pierde toată lumea

Miza economică este una uriașă. Doar în 2024, schimburile comerciale dintre SUA și Germania au atins 236 de miliarde de dolari, cele cu Regatul Unit aproape 148 de miliarde, iar cu Olanda și Franța, peste 100 de miliarde fiecare.

Un conflict comercial prelungit ar lovi lanțurile de aprovizionare, ar crește prețurile și ar frâna investițiile.

Paradoxal, strategia tarifară a lui Trump ar putea avea și o vulnerabilitate structurală. Tarifele vizează state individuale, nu întreaga Uniune Europeană, ceea ce ar permite redirecționarea fluxurilor comerciale prin piața unică.

Nu există frontiere între Spania, Italia, Germania și Franța și oricine poate expedia relativ ușor o marfă printr-un alt stat, dacă se încearcă taxarea individuală a anumitor țări, au remarcat imediat o serie de analiști economici.

Adevăratul risc nu este însă nivelul inițial al tarifelor, ci starea de incertitudine, dușmanul principal al creșterii economice.

Politica tarifară imprevizibilă - cu amenințări, amânări și posibile escaladări - riscă să descurajeze investițiile pe termen lung. Altfel spus, companiile pot decide să amâne sau să abandoneze proiecte majore nu din cauza taxelor în sine, ci din lipsa de predictibilitate.

În paralel, cei mai mari parteneri comerciali ai Americii își consolidează relațiile cu alte regiuni. Canada a anunțat recent un „parteneriat strategic” cu China, iar UE a finalizat un acord comercial cu Mercosur - un bloc economic și comercial din America de Sud -, după 25 de ani de negocieri.

Mesajul este extrem de clar: în lipsa stabilității oferite de Washington, aliații caută alternative.

„În încercarea de a obține Groenlanda, am putea, în mod paradoxal, să ne îndepărtăm cei mai importanți aliați. Costul acestei politici este acela că întărește exact adversarii de care ne temem”, avertiza, zilele trecute, Joseph Foudy, profesor la „Stern School of Business” din cadrul Universității din New York.

Potrivit acestuia, adevărata pierdere nu se vede imediat în statistici, ci în „fabricile care nu vor mai fi construite” din cauza incertitudinii.

Pe termen scurt, tarifele ar putea fi anulate de o decizie a Curții Supreme a SUA privind utilizarea puterilor de urgență de către președinte. Pe termen lung însă, dauna cea mai mare ar putea fi erodarea încrederii.

Odată pierdută, aceasta este mult mai greu de reconstruit decât orice acord comercial. Iar costul ar putea fi suportat nu doar de America și Europa, ci de întreaga economie globală.