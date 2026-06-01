SUA lovesc ținte iraniene, iar Kuweitul este atacat cu drone

La scurt timp, Iranul a confirmat că a desfășurat o operațiune de represalii. În paralel, Kuweitul a anunțat că sistemele sale de apărare aeriană au interceptat drone și rachete care se îndreptau spre teritoriul țării, relatează Associated Press.

Noile incidente evidențiază fragilitatea armistițiului aflat în vigoare de câteva săptămâni între Washington și Teheran. Cele două părți continuă negocierile pentru prelungirea acordului, însă schimburile de atacuri nu au încetat.

Comandamentul Central al armatei americane a precizat că loviturile au fost efectuate sâmbătă și duminică în apropierea orașului Geruk și pe insula Qeshm.

Potrivit armatei americane, operațiunea a vizat sisteme de apărare aeriană, un centru de control la sol și două drone de atac. Oficialii americani au susținut că acestea reprezentau o amenințare pentru navele care tranzitează apele din regiune.

Washingtonul a transmis că niciun militar american nu a fost rănit în timpul operațiunii.

La rândul său, Garda Revoluționară iraniană a afirmat că forțele americane au lovit un turn de telecomunicații aflat pe o insulă iraniană.

Organizația a anunțat ulterior că a răspuns printr-un atac, fără să ofere detalii privind ținta vizată.

Potrivit unor evaluări, declarația ar putea face referire la incidentul raportat de Kuweit. Statul din Golf găzduiește cartierul general regional al armatei americane pentru Orientul Mijlociu.

Escaladarea are loc în timp ce negocierile dintre SUA și Iran continuă. Unul dintre principalele subiecte îl reprezintă stocurile iraniene de uraniu îmbogățit.

În weekend, forțele americane au lovit o navă cargo sub pavilion gambian care, potrivit Washingtonului, încerca să spargă blocada impusă de Iran asupra porturilor sale.

Autoritățile americane și iraniene încearcă în continuare să ajungă la un acord pentru prelungirea armistițiului și reluarea traficului prin Strâmtoarea Ormuz.

Iranul continuă să controleze accesul prin Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru comerțul mondial cu petrol și gaze naturale.

Doar un număr limitat de nave a reușit să tranziteze zona în ultimele săptămâni. Situația menține presiunea asupra piețelor energetice și a lanțurilor de aprovizionare.

Regiunea Golfului produce aproximativ 30% din îngrășămintele chimice comercializate la nivel global, ceea ce alimentează temerile privind posibile probleme de aprovizionare în sectorul agricol.

Criza regională este amplificată și de situația de la frontiera dintre Israel și Liban.

Israelul și-a extins prezența militară dincolo de râul Litani, în sudul Libanului. În același timp, gruparea Hezbollah continuă să lanseze drone către teritoriul israelian.

Președintele american Donald Trump s-a întâlnit vineri cu principalii săi consilieri, însă nu a anunțat o decizie privind viitorul negocierilor.

Într-un mesaj publicat luni pe platforma Truth Social, Trump s-a declarat optimist cu privire la discuțiile cu Teheranul.

Potrivit liderului de la Casa Albă, Iranul dorește încheierea unui acord. De cealaltă parte, autoritățile iraniene susțin că negocierile nu au fost încă finalizate.

(sursa: Mediafax)