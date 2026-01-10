Țara care a renunțat la Revelion: 31 decembrie a dispărut pentru totdeauna

Insulele din Pacific sunt bine cunoscute pentru faptul că își iau rămas bun de la anul vechi primele din lume. Există însă o mică națiune insulară care este împărțită de linia internațională de schimbare a datei. Anul Nou începuse într-o parte a insulelor, în timp ce în cealaltă parte oamenii mai trebuiau să aștepte mult timp. Prin urmare, au recurs la o soluție specială, notează Origo.

Atolul Kiritimati are o suprafață de 320 de kilometri pătrați. E situat în regiunea ecuatorială, face parte din Republica Kiribati, care aparține mai multor fusuri orare.

Kiribati era împărțită anterior în trei fusuri orare: Insulele Gilbert se aflau în UTC+12, în timp ce Insulele Phoenix și Line se aflau în UTC−11 și UTC−10. Acest lucru a dus o diferență de 23 de ore, un decalaj semnificativ între insulele apropiate geografic și probleme serioase cu datarea.

Guvernul a decis să ia măsuri radicale. Până la sfârșitul anului 1994, linia de schimbare a datei a fost mutată. Granița a fost deplasată spre est, astfel încât toate insulele să aibă aceeași dată, potrivit Hello Magyar.

Ca urmare, însă, 30 decembrie a fost urmat imediat de 1 ianuarie pe Insulele Line și Phoenix. Revelionul, adică 31 decembrie, a „lipsit" complet.

Kiribati este format din 33 de insule de corali, situate la jumătatea distanței între Hawaii și Australia.

Arhipelagul era cunoscut anterior sub numele de Insulele Gilbert. După ce a obținut independența față de Marea Britanie în 1971 și apoi independența completă în 1979, a adoptat numele de Kiribati.

Vestea proastă este însă că republica insulară ar putea deveni de nelocuit în viitorul apropiat din cauza schimbărilor climatice și a creșterii nivelului mării.

