Tensiuni majore China-SUA: Xi Jinping îl avertizează direct pe Donald Trump, în spatele ușilor închise

Liderul chinez a făcut declarația în cadrul unei întâlniri cu ușile închise cu președintele american, potrivit presei de stat chineze.

Sprijinul militar al SUA pentru Taiwan

„Problema Taiwanului este cea mai importantă chestiune în relațiile China-SUA”, a declarat Xi Jinping, citat de CCTV. „Dacă este gestionată greșit, cele două națiuni ar putea intra în coliziune sau chiar în conflict, împingând întreaga relație China-SUA într-o situație extrem de periculoasă”, a avertizat liderul de la Beijing, citat de Euronews.

China consideră Taiwanul parte a propriului teritoriu și insistă că insula trebuie să revină sub control chinez. Statele Unite recunosc oficial politica „unei singure Chine”, însă legislația americană obligă Washingtonul să furnizeze arme Taiwanului pentru apărare.

Tensiunile au crescut după ce SUA au aprobat, în decembrie 2025, vânzări de armament către Taiwan în valoare de peste 10 miliarde de dolari.

Summitul de la Beijing are loc într-un moment delicat pentru relațiile dintre cele două superputeri, afectate de războiul comercial, tensiunile din jurul Taiwanului și conflictul cu Iranul.

Donald Trump a declarat la începutul întâlnirii că relația dintre Washington și Beijing „va fi mai bună ca niciodată”.

„Este o onoare să fiu aici. Este o onoare să vă fiu prieten, iar relația dintre China și SUA va fi mai bună ca niciodată”, i-a spus Trump lui Xi Jinping. La rândul său, liderul chinez a afirmat că cele două țări trebuie să fie „parteneri, nu rivali”. „O relație stabilă China-SUA este benefică pentru lume. Cooperarea avantajează ambele părți, în timp ce confruntarea dăunează ambelor state”, a declarat Xi.

Subiecte de discuție

Discuțiile dintre cei doi lideri se concentrează pe comerț, războiul din Iran, Taiwan, Ucraina și situația din Peninsula Coreeană.

Trump încearcă să obțină noi acorduri comerciale prin care China să cumpere mai multe produse agricole și aeronave americane. Războiul comercial dintre Washington și Beijing a afectat puternic schimburile economice dintre cele două țări și a obligat companiile să își reorganizeze lanțurile comerciale.

Președintele american a anunțat că va avea și o „discuție lungă” cu Xi Jinping despre Iran. China este principalul cumpărător al petrolului iranian, sancționat de SUA, iar Washingtonul speră ca Beijingul să exercite presiuni asupra Teheranului pentru un acord.

Trump a fost primit cu ceremonie oficială la Marele Palat al Poporului din Beijing, unde fanfara militară chineză a interpretat imnurile celor două state, iar copiii au fluturat steaguri americane și chineze.

Președintele american este însoțit în China de mai mulți lideri ai marilor companii americane, printre care Elon Musk, Jensen Huang de la Nvidia și Tim Cook de la Apple. Vizita este prima a unui președinte american în China din 2017, când Donald Trump s-a aflat ultima dată la Beijing în timpul primului său mandat.