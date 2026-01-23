TikTok a fost cumpărat de americani! Xi îi face pe plac lui Trump

Liderul SUA îi mulțumește în mesajul său președintelui chinex Xi Jinping pentru colaborarea în acastă afacere.

„Sunt foarte fericit că am contribuit la salvarea TikTok! Acum va fi deținut de un grup de mari patrioți și investitori americani, cei mai mari din lume, și va deveni o voce importantă. Împreună cu alți factori, acest lucru a contribuit la succesul meu în rândul tinerilor în alegerile prezidențiale din 2024. Sper doar că, în viitor, voi fi amintit de cei care folosesc și iubesc TikTok. Mulțumesc vicepreședintelui JD Vance și tuturor celor din administrația mea, care au contribuit la încheierea acestui acord într-un mod dramatic, definitiv și frumos. Aș dori, de asemenea, să mulțumesc președintelui Xi, din China, pentru că a colaborat cu noi și, în cele din urmă, a aprobat acordul. Ar fi putut să aleagă o altă cale, dar nu a făcut-o, și îi suntem recunoscători pentru decizia sa”, a spus Trump, în mesajul său.

Structura va fi deţinută majoritar de investitori americani, în timp ce ByteDance va păstra aproape 20% din participaţii.

TikTok a anunţat în paralel într-un comunicat că a creat o societate mixtă în Statele Unite pentru a evita interzicerea aplicaţiei pe teritoriul american, punând capăt unei lungi saga judiciare, conform AFP, relatează News.ro. Noua structură răspunde unei legi adoptate în timpul mandatului fostului preşedinte democrat Joe Biden, care obliga ByteDance, proprietarul chinez al TikTok, să cedeze controlul operaţiunilor sale din SUA, sub sancţiunea interdicţiei, informează AFP.

Reţeaua socială precizează în comunicatul său că noua societate mixtă „va funcţiona pe baza unor garanţii menite să asigure securitatea naţională, prin protecţia datelor, securitatea algoritmilor, moderarea conţinutului şi garanţii software pentru utilizatorii americani”.

Parametrii acestei societăţi mixte au fost stabiliţi în luna septembrie printr-un decret al preşedintelui american Donald Trump. Atunci, miliardarul republican a dat asigurări că versiunea americană a platformei va fi gestionată de mai mulţi dintre susţinătorii săi bogaţi, printre care Larry Ellison, aflat la conducerea gigantului tehnologic Oracle.

Anunţul TikTok vine în urma unei legi adoptate sub mandatul predecesorului lui Trump, Joe Biden, care obliga grupul chinez ByteDance să vândă operaţiunile americane ale TikTok, sub ameninţarea interzicerii pe cea mai mare piaţă a sa.

Legea urmărea să împiedice autorităţile chineze să aibă acces la datele personale ale utilizatorilor TikTok din Statele Unite sau să poată influenţa opinia publică americană prin intermediul puternicului algoritm al reţelei sociale de videoclipuri scurte.