Tomac: „Italia trimite Austria în fața CJUE și face ceea ce trebuie făcut!”

„Italia trimite Austria în fața CJUE. Așa acționează un stat care știe să-și apere drepturile și interesele. Nu ezită, ci face ceea ce trebuie făcut! Minciunile, concurența neloială și abuzurile au devenit specialitatea Vienei. Ca să nu mai vorbim despre puternica afinitate pro-Kremlin. Austria continuă să ia în derâdere legislația Schengen în vigoare și să faulteze și alte state membre UE. Acum a venit rândul Italiei. Deși este membră a spațiului Schengen, Austria face abuz de controalele de frontieră și blochează constant transportatorii italieni care îi trec granița”, scrie pe Gacebook Eugen To mac.

Ell afirmă că motivul îl reprezintă „aceeași minciună invocată ca în cazul situației cu România: controlul fluxului de migrați ilegali”.

„Însă aici se opresc similitudinile dintre cazurile Italiei și al României vs. Austria. Pentru că guvernul italian are curajul pe care guvernanții noștri nu și-l asumă. Curajul de a lua deciziile corecte. Vicepremierul Salvini a anunțat că Guvernul Italiei dă Austria în judecată la Curtea de Justiție a UE pentru a-și face dreptate. Guvernul nostru analizează cu . Coaliția PSD-PNL, face doar figurație și nu are curaj să trimită Guvernul de la Viena în faţa CJUE.

Eu am făcut-o. Am deschis acțiunea împotriva Consiliului UE pe 6 februarie tocmai pentru că nu am putut accepta să nu facem chiar nimic în faţa acestei mari nedreptăți care îi lăsa pe români în afara spațiului Schengen. Politica înseamnă acțiune, nu dat din gură. Iar Austria trebuie trezită din acest delir antieuropean”, încheie Tomac.

(sursa: Mediafax)