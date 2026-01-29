Urmează trei săptămâni de infern pentru ucraineni

Avertismentul a fost transmis miercuri de Andrii Gerus, președintele Comisiei pentru energie, locuințe și servicii comunale din Parlamentul Ucrainei, în cadrul unei intervenții la telemaratonul național United News. În același timp, oficialul spune că Rusia nu dă semne că ar dori pace sau un armistițiu, nici măcar unul energetic, iar atacurile asupra Ucrainei continuă constant, indiferent de condițiile meteo.

„Nu am nicio informație care să indice că un armistițiu energetic este iminent. Dacă se va întâmpla, va fi un lucru bun. Dar, în acest moment, trebuie să ne pregătim pentru ce este mai rău, pe baza situației actuale”, a declarat politicianul, citat de Interfax-Ukraine.

Potrivit acestuia, următoarele trei săptămâni vor fi cele mai dificile din punct de vedere energetic, din cauza gerului și a bombardamentelor constante. „Trebuie să înțelegem clar că perioada următoare nu va fi ușoară. Trebuie să rezistăm și să trecem peste aceste săptămâni”, a spus oficialul ucrainean.

„Vestea proastă este că vor fi geruri și va fi greu. Vestea bună este că trebuie să rezistăm doar trei săptămâni, iar apoi lucrurile vor deveni mai ușoare”, a rezumat situația șeful comisiei pentru energie din Ucraina.

Gerus a arătat însă că situația ar putea începe să se îmbunătățească în a doua jumătate a lunii februarie, când zilele vor deveni mai lungi, iar producția de energie solară va crește semnificativ. „Există multe centrale solare în diferite regiuni ale Ucrainei, iar acestea vor ajuta foarte mult sistemul energetic. Mai multă lumină și mai mult soare înseamnă mai multă energie disponibilă”, a explicat el.

Pacea în Ucraina e blocată de trei probleme majore. Trump spune că acordul este „destul de aproape”, dar Rusia refuză armistițiul

Negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina rămân blocate din cauza a trei dezacorduri fundamentale. Moscova și Kievul nu pot ajunge la un acord privind teritoriul, garanțiile de securitate și momentul încetării focului, scrie Politico. Președintele american Donald Trump a declarat la Davos că un acord privind Ucraina este „destul de aproape”. Trimisul american Steve Witkoff a afirmat că diferențele s-au redus la o singură problemă „rezolvabilă”.

Realitatea de pe teren este diferită. Cele două părți au ieșit din discuțiile din Emiratele Arabe Unite într-un impas total.

Aspectul cel mai complicat rămâne soarta regiunii Donbas din estul Ucrainei. Rusia nu mai poate spera să cucerească întreaga Ucraină în viitorul apropiat. Dar președintele rus Vladimir Putin încă urmărește să dobândească întregul Donbas, pe lângă peninsula Crimeea. Moscova propune „formula Anchorage”. Ucraina ar trebui să cedeze întregul Donbas, inclusiv zonele pe care Rusia nu a reușit să le cucerească. Kremlinul afirmă că aceasta este înțelegerea la care au ajuns Putin și Trump când s-au întâlnit în Alaska anul trecut.

Pentru Kiev, cedarea teritoriului ar fi atât ilegală, cât și extrem de nepopulară. Președintele Volodimir Zelenski a declarat că este dispus să ia în considerare un scenariu de demilitarizare. Zona ar fi desemnată „zonă economică liberă”, dar ar rămâne oficial parte a Ucrainei.

Moscova a clarificat că acest lucru nu este suficient. Consilierul lui Putin, Yury Ushakov, a reiterat poziția Kremlinului. „Nu se poate aștepta o soluționare pe termen lung fără rezolvarea problemei teritoriale”, a spus el.

Miercuri, secretarul de stat american Marco Rubio a recunoscut impasul. „Este încă un obstacol pe care trebuie să îl depășim”, a declarat Rubio în fața Comisiei pentru relații externe a Senatului. „Este încă o diferență, dar cel puțin am reușit să reducem problema la una centrală, care probabil va fi foarte dificilă”.

O altă diferență este legată de cine ar trebui să administreze centrala nucleară de la Zaporojie. Este cea mai mare centrală nucleară din Europa și se află aproape de linia frontului. În prezent este sub controlul Rusiei. Zelenski dorește ca centrala să fie controlată în comun de Ucraina și SUA. Moscova vrea să participe la orice acord. Kremlinul propune să împartă controlul asupra centralei cu Washingtonul sau, eventual, cu Kievul.

Problema garanțiilor de securitate blochează negocierile. Este vorba despre sprijinul promis Ucrainei din partea altor țări în cazul unei noi invazii rusești. La începutul acestei luni, Marea Britanie și Franța au convenit să trimită trupe în Ucraina odată ce se va ajunge la un acord. Witkoff a salutat planul de securitate ca fiind „cel mai puternic pe care l-a văzut cineva vreodată”. Dar a rămas vag cu privire la măsura în care SUA ar merge în apărarea Ucrainei.

Potrivit Financial Times, administrația Trump a condiționat garanțiile de securitate postbelice de renunțarea Ucrainei la Donbas. Casa Albă a negat această afirmație.

Planul în 20 de puncte propus de SUA prevede aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană în 2027. Aderarea la UE include o prevedere care solicită țărilor să se apere reciproc în caz de invazie.

Moscova a insistat că nu va accepta prezența trupelor din țările NATO în Ucraina. În schimb, a cerut propriile „garanții de securitate”.

Kremlinul vrea eliminarea definitivă a problemei aderării Ucrainei la NATO. Moscova cere ca armata ucraineană să aibă un efectiv maxim de 600.000 de soldați, față de aproximativ 800.000 în prezent. De asemenea, vrea un drept de veto efectiv asupra oricăror decizii viitoare privind apărarea Ucrainei.

Pentru ucrainenii obișnuiți, cea mai urgentă preocupare este problema încetării focului. Kievul dorește încetarea imediată a ostilităților. Moscova insistă că trebuie încheiat un acord înainte de a lua în considerare o pauză în luptă. „Rusia va continua să urmărească în mod consecvent obiectivele operațiunii militare speciale”, a declarat Ushakov după vizita lui Witkoff la Moscova. A folosit eufemismul Kremlinului pentru război.

Rachetele rusești continuă să lovească Ucraina în fiecare zi. Atacurile paralizează rețeaua electrică și aruncă sute de mii de oameni în întuneric și în temperaturi sub zero grade.

Miercuri, Zelenski a acuzat Moscova de „terorism”. O dronă rusă a lovit un tren de pasageri, ucigând cinci persoane.

Analiștii subliniază o diferență crucială între cele două părți beligerante. Ucraina dă dovadă de disponibilitate pentru compromis. Rusia se limitează la a face mișcările de formă, rămânând fidelă obiectivului său inițial de a subjuga Ucraina.

„Putin a devenit obsedat de acest război și de nevoia sa urgentă de a distruge Ucraina”, a declarat Tatiana Stanovaya, fondatoarea R.Politik. „El crede că este ceva sacru, existențial, și că, dacă începe să facă concesii, Rusia va fi ruinată”.

Stanovaya afirmă că insistența Rusiei de a obține tot Donbasul este doar o tactică de amânare. „Este un fel de joc din partea Rusiei, în care aceștia sunt de acord să discute despre un presupus acord de pace, în timp ce au în vedere cu totul altceva”, a spus ea.

Nu este clar dacă Zelenski ar putea impune un acord de renunțare la Donbas prin procesul politic. Președintele ucrainean a lansat ideea organizării unui referendum sau chiar a unor alegeri naționale. Dar a insistat ca mai întâi să se ajungă la un armistițiu.

Sondajele arată că ucrainenii sunt pregătiți să accepte un acord echitabil. Dar au puțină încredere în negocierile conduse de SUA.

„Zelenski vrea să rămână în istorie ca președintele care a salvat Ucraina”, a spus analistul politic Volodimir Fesenko. „Nu ca cel care a pierdut războiul”.

