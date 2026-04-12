Trump amenință China: Dacă îi prindem că ajută Iranul, punem taxe vamale de 50%

de Redacția Jurnalul    |    12 Apr 2026   •   20:10
Escaladare între marile puteri: avertismentul lui Trump pentru Beijing

Președintele Donald Trump a declarat duminică faptul că Statele Unite vor impune noi taxe vamale „uriașe” pentru mărfurile chinezești dacă Beijingul oferă sprijin militar Iranului.

„Dacă îi prindem făcând asta, primesc un tarif de 50%, ceea ce este enorm, o sumă uriașă”, a spus Trump la postul de televiziune Fox News, potrivit AFP.

Liderul de la Casa Albă urmează să efectueze o vizită la Beijing luna viitoare pentru discuții cu omologul său chinez, Xi Jinping, după ce un summit anterior a fost amânat din cauza războiului cu Iranul.

Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a ordonat duminică instituirea unei blocade a Strâmtorii Ormuz și „interceptarea” oricărei nave din apele internaționale care „a plătit taxe către Iran”.

Liderul american a declarat că discuțiile cu Iran au decurs bine, însă Teheranul nu a fost dispus să redeschidă strâmtoarea și să renunțe la programul său nuclear.

„Vom începe, de asemenea, să distrugem minele [plasate] de iranieni în Strâmtoare. Orice iranian care trage asupra noastră sau asupra navelor pașnice va FI ȘTERS DE PE FAȚA PĂMÂNTULUI!”, a scris Trump pe platforma Truth Social.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: Donald Trump China Iran taxe vamale
