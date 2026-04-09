Trump amenință din nou Iranul, la câteva ore după armistițiu

Mesajul a fost publicat pe propria rețea de socializare TruthSocial. Președintele american a avertizat că militarii americani au rămas pe poziții ofensive.

„Toate navele, aeronavele și personalul militar american, împreună cu muniția, armamentul și orice altceva este necesar pentru urmărirea și distrugerea letală ale unui inamic deja substanțial degradat, vor rămâne pe loc în și în jurul Iranului, până când acordul real la care s-a ajuns va fi pe deplin respectat”, a scris liderul SUA pe rețeaua de socializare.

Trump a subliniat faptul că militarii americani sunt pregătiți oricând să reia atacurile.

„Dacă, din orice motiv, nu va fi (respectat acordul n.r.), ceea ce este foarte puțin probabil, atunci vor reîncepe focurile de armă, mai mari, mai bune și mai puternice decât a văzut cineva vreodată. S-a convenit, cu mult timp în urmă, și în ciuda tuturor retoricii false – fără arme nucleare și Strâmtoarea Ormuz va fi deschisă și în siguranță. Între timp, marea noastră armată se odihnește, așteptând cu nerăbdare, de fapt, următoarea sa cucerire. America s-a întors””, a adăugat președintele SUA.

Armistițiul dintre Statele Unite și Iran este în pericol. Teheranul acuză Washingtonul că a încălcat înțelegerea și a amenințat cu închiderea Strâmtorii Ormuz.

(sursa: Mediafax)