Trump anunță că astăzi Israel și Liban vor purta discuții pentru prima dată în 34 de ani

Președintele SUA, Donald Trump, a precizat că liderii din Israel și Liban vor vorbi pentru prima dată în 34 de ani. Discuțiile au loc, joi, potrivit Al Jazeera.

Anunțul a fost dat, miercuri, la o zi după ce reprezentanții Israelului și ai Libanului în SUA au purtat discuții directe la Washington, DC, pentru a dezbate încetarea atacurilor israeliene asupra țării vecine.

„Încerc să creez un pic de spațiu de manevră între Israel și Liban”, a scris Trump pe platforma sa Truth Social.

„A trecut mult timp de când cei doi lideri nu au mai vorbit, cam 34 de ani. Se va întâmpla mâine. Super!”

Președintele SUA nu a precizat cine va participa la discuții.

Libanul a fost atras în războiul dintre SUA și Israel împotriva Iranului pe 2 martie, după ce Hezbollah, aliat al Teheranului, a reluat atacurile asupra Israelului.

Hezbollah a precizat că atacurile au reprezentant represalii pentru uciderea de către Israel a liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, în prima zi a războiului, pe 28 februarie, precum și pentru încălcările aproape zilnice de către Israel ale acordului de încetare a focului pe care l-a semnat în Liban în noiembrie 2024.

Atacurile israeliene din 2 martie au ucis peste 2.000 de persoane în Liban și au provocat strămutarea a peste 1,2 milioane de persoane. Armata israeliană a lansat, de asemenea, o invazie terestră în sudul Libanului, încercând să cucerească mai mult teritoriu și să creeze ceea ce numește o „zonă tampon”.

Miercuri, premierul israelian Benjamin Netanyahu a ordonat armatei să extindă invazia din sudul Libanului spre est.

El a declarat că Israelul continuă negocierile cu guvernul libanez în paralel cu campania sa militară împotriva Hezbollah, în speranța de a dezarma gruparea armată și de a ajunge la o „pace durabilă” cu vecinul său din nord.

Guvernul de la Beirut care nu este parte în conflictul dintre Israel și Hezbollah, dorește încetarea focului și retragerea trupelor israeliene din sudul Libanului.

(sursa: Mediafax)