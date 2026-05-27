Critici aduse noii legi a salarizării unice: Pîslaru cere plafonarea veniturilor pentru demnitari și stimularea profesiilor de bază

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a declarat miercuri că a primit un mandat de la premierul interimar Ilie Bolojan pentru a negocia cu Comisia Europeană posibilitatea înghețării sau eșalonării creșterilor salariale pentru demnitari până în anul 2031, în contextul reformei salarizării din sectorul public.

Acesta a spus că „demnitarii nu pot să fie beneficiarii celor mai mari creșteri salariale nete, în timp ce pentru alte categorii de angajați creșterile sunt limitate sau inexistente din cauza spațiului bugetar disponibil”.

Mandat de negociere la Bruxelles

Ministrul Muncii a explicat, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că va merge la Bruxelles în cadrul negocierilor privind PNRR, unde va susține această poziție în fața Comisiei Europene.

„Am primit mandatul de a discuta cu Comisia Europeană posibilitatea înghețării sau eșalonării creșterii salariilor demnitarilor până în anul 2031. În urma discuției cu prim-ministrul Ilie Bolojan, săptămâna viitoare voi merge la Bruxelles, unde voi susține această poziție în cadrul procesului de renegociere finală a PNRR”, a scris ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, pe Facebook.

El a precizat că subiectul este unul sensibil și că există deja o poziție exprimată de Comisia Europeană privind aplicarea legii salarizării.

„Știu că este un subiect sensibil. Știu și că poziția exprimată până acum, inclusiv în scris, de Comisia Europeană a fost aceea că viitoarea lege a salarizării trebuie aplicată unitar în întreg sectorul public. Cu toate acestea, consider că este datoria mea să folosesc toate argumentele disponibile pentru a încerca să obțin o evaluare diferită”, a mai spus Pîslaru.

Pîslaru a mai declarat că „reforma salarizării unitare este necesară şi ea trebuie să aducă ordine, predictibilitate şi echitate într-un sistem care a acumulat prea multe excepţii, sporuri şi dezechilibre”.

Discuția, potrivit lui Pîslaru, nu este despre eliminarea unei grile unitare, ci despre modul în care este aplicată aceasta, inclusiv în cazul demnitarilor.

„Discuţia nu este dacă legea trebuie să fie unitară sau nu, inclusiv cu o grilă aliniată pentru demnitari. România este prea săracă să nu remunereze adecvat şi unitar pe cei care au responsabilitatea să o conducă. Nu discutăm de meritul individual, ci de posibilitatea de a atrage persoane profesioniste şi competente în poziţiile de demnitate publică. Dar România se află într-un context fiscal şi social dificil. Avem nevoie de echilibru, de responsabilitate şi de un efort corect distribuit”, explică ministrul.

„Înghețare sau eșalonare” până în 2031

El a mai precizat, în condițiile actuale, demnitarii nu ar trebui să beneficieze de cele mai mari creșteri salariale.

„Într-un astfel de moment, chiar dacă ar exista o reașezare obiectivă de grile, demnitarii nu pot să fie beneficiarii celor mai mari creșteri salariale nete, în timp ce pentru alte categorii de angajați creșterile sunt limitate sau inexistente din cauza spațiului bugetar disponibil.”.

„Societatea noastră este puternic divizată, iar percepţia publică privind beneficiile inegale ale reformei afectează direct şansele de adoptare a legii. Echitatea trebuie să se vadă nu doar în cum vă arăta ierarhia ocupaţională în final, ci şi în efortul în timp pentru ajustare pe care ar trebui să îl facă cei care ocupă funcţii de demnitate publică în comparaţie cu restul familiilor ocupaţionale. O îngheţare temporară sau măcar o reeşalonare devine mai mult decât oportună, în condiţiile date. Iar până în 2031 ne vom respecta angajamentul pentru implementarea deplină şi unitară, inclusiv pentru demnitari”, subliniază ministrul.

Dragoș Pîslaru a mai precizat în scris că va merge la Bruxelles cu un mandat pentru a susține o reformă care este considerată necesară.

„Nu pot garanta rezultatul discuţiilor. Dar pot garanta că voi face tot ce ţine de mine pentru ca această poziţie să fie susţinută ferm şi argumentat”, mai spune Pîslaru.

Premierul interimar Ilie Bolojan a confirmat, la rândul său, că ministrul Muncii a fost mandatat să negocieze cu Comisia Europeană o posibilă creștere eșalonată a salariilor demnitarilor în cadrul discuțiilor privind reforma din PNRR.

(sursa: Mediafax)