Jurnalul.ro Ştiri Externe Trump anunță un tarif de 100% pentru importurile de cipuri semiconductoare în SUA

Trump anunță un tarif de 100% pentru importurile de cipuri semiconductoare în SUA

de Redacția Jurnalul    |    07 Aug 2025   •   12:15

Sursa foto: Hepta/Donald Trump

Președintele Donald Trump a declarat că intenționează să impună un tarif de 100% pentru toate cipurile semiconductoare importate, o măsură ce ar putea duce la scumpirea produselor electronice, a automobilelor, a electrocasnicelor și a altor bunuri esențiale în era digitală.

El a precizat că această taxă nu se va aplica companiilor care au făcut angajamente ferme pentru producția de cipuri pe teritoriul american sau care sunt în proces de construire a facilităților de producție în SUA, potrivit Reuters.

Măsura vizează stimularea industriei interne de semiconductori, esențială pentru sectorul tehnologic, auto și electrocasnice.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: donald trump taxe cipuri importuri
