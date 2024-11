Trump îşi plasează apropiaţii în posturile-cheie din viitoarea sa administraţie. Rubio ar putea deveni secretar de stat

Conform New York Times, preşedintele ales ia în considerare nominalizarea influentului senator de Florida Marco Rubio ca secretar de stat. Rubio, în vârstă de 53 de ani, a fost deja prezentat pentru a deveni candidatul republican la vicepreşedinţie, Trump preferându-l în cele din urmă pe J. D. Vance.



Dacă va fi confirmată, nominalizarea ar marca o schimbare spectaculoasă pentru Marco Rubio, care în 2016, când l-a înfruntat pe Donald Trump în alegerile primare republicane, l-a numit pe miliardar un "escroc" şi "cea mai vulgară persoană care a aspirat vreodată la preşedinţie".



Senatorul de origine cubaneză, vicepreşedinte al Comisiei de Informaţii din Senat, a declarat săptămâna trecută la CNN că este "întotdeauna interesat să slujească această ţară".



Donald Trump a ales-o şi pe Elise Stefanik, o membră a Camerei Reprezentanţilor în vârstă de 40 de ani din statul New York, pentru a fi ambasadoare a SUA la ONU.



"Elise este o luptătoare care pune America pe primul loc, incredibil de puternică, tenace şi inteligentă", a spus cel care se pregăteşte să se întoarcă la Casa Albă în ianuarie.



Aleasă în Congres în 2014 la doar 30 de ani, Elise Stefanik s-a impus treptat ca unul dintre cei mai înfocaţi susţinători ai lui Donald Trump.



Ea şi-a făcut un nume la nivel naţional prin apărarea sa îndrăzneaţă a preşedintelui în timpul primei proceduri de punere sub acuzare a acestuia în 2019, apoi a refuzat să certifice alegerile prezidenţiale câştigate în 2020 de democratul Joe Biden.



Mai recent, în decembrie 2023, a fost protagonista unei secvenţe care a devenit virală pe reţelele de socializare, în care este văzută interogând-o insistent pe Claudine Gay, preşedinta Universităţii Harvard, despre sloganurile propalestiniene auzite în campus. Claudine Gay a demisionat ulterior.



La mijlocul lunii octombrie, Elise Stefanik a acuzat ONU că "lâncezeşte în antisemitism".



Ambasadorul Israelului la Naţiunile Unite, Danny Danon, a felicitat-o luni pe Elise Stefanik. "Într-un moment în care ura şi minciunile umplu sălile Naţiunilor Unite, claritatea dumneavoastră morală hotărâtă este necesară mai mult ca oricând", a scris el.



În viaţa politică americană, poziţia de ambasador al SUA la Naţiunile Unite serveşte adesea ca o rampă de lansare către posturi mai înalte, după cum reiese din carierele lui Madeleine Albright, secretar de stat în timpul lui Bill Clinton, Susan Rice, consilier pentru securitate naţională în timpul lui Barack Obama, sau George Bush Sr., care a devenit preşedinte.



Trump a anunţat, de asemenea, că îi predă lui Tom Homan, adeptul unei poziţii dure, problema arzătoare a controlului imigraţiei la graniţă. Homan va avea sarcina de a pune în aplicare promisiunea candidatului de a efectua cea mai mare operaţiune de expulzare a migranţilor ilegali din istoria SUA.



Un alt 'şoim', Michael Waltz, membru din Florida al Camerei Reprezentanţilor şi fost luptător al Forţelor Speciale, va fi numit în postul crucial de consilier pentru securitate naţională, au relatat luni Washington Post şi Wall Street Journal.



Preşedintele ales l-a nominalizat şi pe Lee Zeldin, un alt asociat apropiat al său, la conducerea Agenţiei pentru Protecţia Mediului (EPA).



"El se va asigura că se iau decizii rapide şi corecte privind dereglementarea care vor spori puterea companiilor americane, menţinând în acelaşi timp cele mai înalte standarde de mediu", a justificat viitorul preşedinte republican.



Câştigătorul alegerilor prezidenţiale este aşteptat să-l numească în cele din urmă pe Stephen Miller, unul dintre consilierii săi apropiaţi încă de la prima sa campanie de succes pentru Casa Albă, ca şef adjunct al său de cabinet.



Donald Trump şi-a arătat disponibilitatea de a ocoli procesul laborios de confirmare de către senatori a persoanelor pe care le numeşte, în ciuda faptului că republicanii au recâştigat controlul camerei superioare a Congresului.



El intenţionează să folosească o clauză care îi permite preşedintelui să facă numiri temporare atunci când Senatul nu este în sesiune.



"Orice senator republican interesat de râvnita poziţie de lider al majorităţii în Senatul Statelor Unite trebuie să fie de acord cu (această clauză), fără de care nu vom putea avea persoane confirmate la timp", a scris Trump, care va fi primit miercuri la Casa Albă de Joe Biden.



Cel de-al 45-lea şi în curând al 47-lea preşedinte al SUA, în vârstă de 78 de ani, a făcut prima sa numire majoră joi, alegând o femeie, Susie Wiles, ca şefă de cabinet.



Susie Wiles a fost arhitecta campaniei electorale victorioase a republicanului, care a câştigat 312 mari electori faţă de 226 pentru Kamala Harris şi pare pe cale să aibă majoritatea votului popular.

AGERPRES