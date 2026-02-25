Trump a ținut un discurs record de aproape două ore despre starea națiunii. Tema favorită: imigrația

Discursul lui Trump a venit la scurt timp după ce Curtea Supremă a anulat tarifele globale impuse de acesta, în contextul în care acesta ia în considerare o a doua rundă de potențiale atacuri militare asupra Iranului și în contextul în care situația sa politică pare a fi la un nivel scăzut, potrivit CNN.

Trump s-a chinuit să oprească declinul său politic în ultimele luni. Dar, în timp ce încerca să pregătească alegerile din 2026, marți seară, a apelat la o temă preferată: imigrația.

După ce a făcut semn cu mâna către „mamele înger” ale căror copii au fost victimizați de imigranți fără acte, Trump a spus că a vota pentru democrați ar fi însemna a vota pentru redeschiderea granițelor Americii.

„Nu putem uita niciodată că mulți din această sală nu numai că au permis invazia frontierei înainte să mă implic, dar ar repeta-o dacă ar avea vreodată ocazia”, a spus el.

Apoi, Trump a făcut ceva ce îi place să facă cu aceste discursuri: i-a provocat pe democrați să decidă dacă să aplaude sau nu.

El i-a îndemnat pe membri să se ridice și să-și arate sprijinul dacă sunt de acord cu afirmația conform căreia „prima datorie a guvernului american este de a-i proteja pe cetățenii americani, nu pe imigranții ilegali”.

Între timp, republicanii au căutat să sublinieze momentul, stând în picioare și aplaudând îndelung pentru a arăta contrastul.

În cele din urmă, Trump a vorbit din nou și le-a spus democraților: „Ar trebui să vă fie rușine că nu v-ați ridicat în picioare”. Reprezentanții democrați Rashida Tlaib din Michigan și Ilhan Omar din Minnesota au țipat la Trump, în ciuda faptului că liderii democrați își avertizaseră anterior membrii cu privire la izbucniri.

Trump apelează adesea la imigrație în anii electorali. Problema nu mai este la fel de importantă pentru el ca odinioară și, de fapt, este destul de slab abordată din cauza a ceea ce americanii consideră în mare parte acțiuni excesive ale oficialilor federali din Minneapolis și din alte părți.

Însă sondajele arată, de asemenea, că americanii încă tind să favorizeze Partidul Republican în detrimentul Partidului Democrat în ceea ce privește imigrația.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)