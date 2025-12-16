Trump declară fentanilul „armă de distrugere în masă”

Reuters arată că măsura survine pe fondul unei crize fără precedent a supradozelor, fentanilul fiind responsabil pentru un număr mare de decese. Decizia ridică semne de întrebare în privința implicațiilor asupra politicii externe și a eventualelor intervenții militare în zone afectate de traficul de droguri.

În cadrul unei conferințe de presă organizate pe 15 decembrie 2025, la Casa Albă, Donald Trump a semnat un decret prin care fentanilul este inclus în categoria „armelor de distrugere în masă”. Liderul american a subliniat gravitatea impactului acestui drog asupra populației. El a afirmat că „nicio armă convențională nu provoacă atâtea victime precum fentanilul”. Potrivit estimărilor sale, între 200.000 și 300.000 de oameni își pierd viața anual din cauza supradozelor.

Datele oficiale ale Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) arată că, în 2024, au fost raportate 80.391 de decese prin supradoză. Dintre acestea, aproape 48.000 au fost cauzate de opioide sintetice, în special fentanil. În decret, se argumentează că acest drog „se aseamănă mai degrabă cu o armă chimică decât cu un simplu stupefiant”. Totul, având în vedere modul în care este produs și distribuit de rețele criminale organizate.

Trump a subliniat că producția și răspândirea fentanilului reprezintă o problemă de securitate națională și contribuie la destabilizarea continentului american. Noua clasificare le oferă autorităților instrumente legale suplimentare pentru combaterea traficului. În special prin contextul desemnării unor organizații criminale ca grupări teroriste străine, mai scrie Reuters.

Președintele a menționat că, deși transporturile maritime ilegale s-au redus cu 94%, cea mai mare parte a drogurilor continuă să ajungă în SUA prin punctele de frontieră terestre. Conform CBS, fentanilul este astăzi principala cauză de deces în rândul americanilor cu vârste cuprinse între 18 și 45 de ani. Datele Administrației pentru Combaterea Drogurilor (DEA) indică faptul că, în 2023, peste 107.000 de persoane au murit din cauza supradozelor. Aproape 70% dintre aceste cazuri au fost provocate de opioide, în special fentanil.

Decizia lui Trump a generat dezbateri intense. În trecut, administrația Biden a fost presată de procurori generali să ia o măsură similară. Totuși, nu s-a procedat la clasificarea fentanilului ca armă de distrugere în masă. Gravitatea problemei este accentuată de faptul că doze extrem de mici pot fi letale.

Majoritatea cantităților de fentanil intră în SUA din Mexic, fiind produse de carteluri care utilizează substanțe chimice provenite din China. În plus, producția s-a extins și în zona „Triunghiului de Aur” din Asia de Sud-Est (Laos, Myanmar, Thailanda), ceea ce complică eforturile de control.

Momentul decretului a alimentat speculații privind posibile acțiuni militare americane împotriva Venezuelei, acuzată de implicare în traficul de fentanil, deși țara este cunoscută mai ales ca hub pentru cocaină. În trecut, acuzațiile legate de arme de distrugere în masă au mai fost folosite ca justificare pentru intervenții externe, cum s-a întâmplat în cazul Irakului.

