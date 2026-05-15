de Redacția Jurnalul    |    15 Mai 2026   •   20:30
Avertisment dur de la Casa Albă: Donald Trump cere Taiwanului să nu își declare independența
hepta/Donald Trump pune piciorul în prag în relația cu Taiwanul

Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a avertizat, la finalul vizitei sale în China, Taiwanul împotriva oricărei declarații de independență. În cadrul summitului, chestiunea Taiwanului a fost discutată, fiind calificată drept cea mai sensibilă problemă în relațiile bilaterale

„Nu vreau ca cineva să declare independența și apoi, noi să fim nevoiți să parcurgem 15.000 de kilometri ca să mergem la război. Nu vrem ca cineva să spună: Hai să declarăm independența pentru că Statele Unite ne susțin”, a spus Trump într-un interviu acordat Fox News, citat de AFP.

În paralel, în cadrul summitului, președintele chinez Xi Jinping a subliniat amploarea chestiunii Taiwanului în relațiile bilaterale.

„Problema Taiwanului este cea mai importantă chestiune în relațiile China-SUA. Dacă este gestionată greșit, cele două națiuni ar putea intra în coliziune sau chiar în conflict, împingând întreaga relație China-SUA într-o situație extrem de periculoasă”, a afirmat Xi Jinping.

Trump a confirmat, de asemenea, că a discutat în detaliu cu Xi Jinping subiectul Taiwan și al vânzărilor de arme.

„Am discutat în detaliu despre Taiwan, știi, toată treaba cu vânzările de arme. Nu mi-am luat niciun angajament în nicio direcție”, a spus Trump.

În luna decembrie, Congresul SUA a aprobat un pachet de vânzări de armament în valoare de 11,1 miliarde de dolari către Taiwan, cel mai mare pachet de arme furnizat insulei.

(sursa: Mediafax)

 

