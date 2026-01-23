Trump sugerează invocarea Articolului 5 al NATO pentru a testa aliații

„Poate că ar fi trebuit să testăm NATO: să invocăm Articolul 5 și să forțăm NATO să vină aici pentru a ne proteja frontiera sudică de noi invazii ale imigranților ilegali, eliberând astfel un număr mare de agenți ai Poliției de Frontieră pentru alte sarcini”, a scris Trump pe platforma Truth Social, în timp ce se afla la bordul aeronavei prezidențiale Air Force One, în zbor spre Washington, după participarea la Forumul Economic Mondial de la Davos, potrivit Bloomberg.

Postarea vine după comentariile făcute de Trump la Davos, în care a pus la îndoială sprijinul aliaților pentru Statele Unite.

„Problema cu NATO este că noi am fi alături de ei sută la sută, dar nu sunt sigur că ei ar fi alături de noi”, a spus Trump la Davos.

De asemenea, joi, într-un interviu acordat Fox News, Trump a declarat că „nu este sigur” că NATO ar trece „testul suprem” de a apăra SUA în cazul unei amenințări.

„Am spus întotdeauna: vor fi acolo dacă vom avea vreodată nevoie de ei? Acesta este testul suprem, și nu sunt sigur de asta. Nu am avut niciodată nevoie de ei. Vor spune că au trimis niște soldați în Afganistan… și au făcut-o, dar au rămas puțin în spate, puțin în afara liniei frontului”, a spus liderul de la Casa Albă.

Articolul 5 din Tratatul NATO, care prevede că un atac asupra unui membru al Alianței este considerat un atac împotriva tuturor, a fost activat o singură dată, de către Statele Unite, după atentatele teroriste din 11 septembrie 2001.

