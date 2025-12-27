Vladimir Putin apare într-un desen animat în care vorbește cu pisica Matroskin și câinele Sharik

Președintele Vladimir Putin apare într-un desen animat în timpul unui episod special de Anul Nou. Versiunea animată a președintelui rus a apărut în avancronica desenului animat cult Prostokvachino, difuzat vineri, 26 decembrie. Cu o față prietenoasă, personajul inspirat de liderul rus pare abordabil, potrivit Le Figaro.

Vladimir Putin îi salută pe pisica Matroskin și pe câinele Sharik, care par surprinși să-l vadă. Urmează mai multe scene în care cele două animale se ceartă dacă președintele ar trebui să-și țină discursul televizat tradițional de Anul Nou în direct sau dacă ar trebui să transmită discursul preînregistrat. Secvențele sunt intercalate cu mesajele „Un timp pentru întâlniri neașteptate”, „Pe ecranele din toată țara” și „La mulți ani”, scrise cu caractere chirilice pe un fundal albastru.

Trailerul studioului Soyuzmultfilm nu prezintă decizia celor două animale, dar se încheie cu câteva cuvinte ale președintelui. „Vă doresc tuturor o recoltă abundentă”, spune motanul Matroskin la sfârșitul clipului. „La mulți ani, dragi prieteni”, conchide Vladimir Putin.

Remake-ul unui film sovietic din anii 1980

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a justificat prezența liderului rus în desenul animat afirmând că Vladimir Putin este „o parte integrantă a vieții copiilor și a țării în ansamblu... Principalul lucru este că toți copiii sunt interesați de asta!”

Desenul animat este un remake al filmului de animație sovietic din 1988, „Cei trei din Prostokvachino”, la rândul său o adaptare a cărții pentru copii „Unchiul Fedor, câinele și pisica lui” de Eduard Uspenski, publicată în 1983.

Cartea și filmul spun povestea unui băiețel pe nume unchiul Fedor, care decide să fugă de acasă când părinții săi refuză să-l lase să aibă grijă de pisica Matroskin. Cei doi îl întâlnesc pe câinele Cearik și se stabilesc într-o casă abandonată din satul Prostokvachino. Acest film cult este sursa a numeroase expresii cunoscute din fostele țările sovietice.

