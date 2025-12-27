Vin scumpirile și în Sectorul 6. Tariful pentru tratarea deșeurilor ar putea fi modificat

Noul proiect vizează actualizarea tarifului aferent serviciului public de salubrizare, și anume activitatea de tratare mecano-biologică a deșeurilor reziduale, inclusiv transportul deșeurilor stabilizate biologic către depozite sau instalații de valorificare energetică.

Potrivit proiectului de hotărâre, se propune aprobarea unui tarif de 9,23 lei/persoană pe lună, fără TVA, respectiv 440,14 lei/tonă, fără TVA, așa cum a fost stabilit prin Contractul de achiziție publică de servicii nr. 43/4384/03.12.2025, încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Municipale din Municipiul București și Asocierea S.C. ECO SUD S.A. – S.C. IRIDEX GROUP SRL.

Tariful propus a fost calculat în conformitate cu normele metodologice stabilite prin Ordinul ANRSC nr. 640/2022, modificat prin Ordinul nr. 324/2025, ținând cont de obligațiile asumate de autoritățile locale în domeniul gestionării deșeurilor, pe fondul promovării noilor prevederi legislative ale UE privind economia circulară.

Politica națională în domeniul gestionării deșeurilor politicii europene ține cont de cea europeană în materie de prevenire a generării deșeurilor și are ca obiectiv reducerea consumului de resurse și aplicarea practică a ierarhiei deșeurilor.

Punerea în aplicare a noilor tarife se va realiza de către Primarul Sectorului 6, prin Direcția Generală Economică, împreună cu operatorii implicați în prestarea serviciului de salubrizare. Reamintim că o hotărâre similară a fost adoptată deja de către Consiliul Local al Primăriei Sectorului 4 din Capitală.