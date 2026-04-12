Donald Trump anunță că NATO se va alătura operațiunii de deblocare a strâmtorii Ormuz

După ce a anunțat că de data aceasta SUA va bloca Strâmtoarea Ormuz, președintele SUA a intervenit pe Fox News ca să comenteze negocierile dintre SUA și Iran de la Islamabad.

„Au venit ca și cum ar fi avut cărțile, dar nu le au.Am avut negocieri foarte intense, iar spre final s-a ajuns la o relație foarte prietenoasă. Am obținut aproape fiecare punct de care aveam nevoie, cu excepția faptului că refuză să renunțe la ambițiile lor nucleare. Acesta este, de departe, cel mai important punct. Nu vom lăsa Iranul să facă bani din vânzarea de petrol către oameni care îi plac sau din nevânzarea către oameni care nu îi plac. Va fi totul sau nimic”, spune Trump pentru Fox.

În ceea ce privește NATO, președintele SUA și-a exprimat din nou dezamăgirea față de Alianță, dar a spus că structura va ajuta la deminarea Strâmtorii Ormuz:

„Suntem foarte dezamăgiți de NATO. Suntem foarte, foarte dezamăgiți că nu au venit în ajutor. Acum ei vor să vină în ajutor și vor să ajute cu Strâmtoarea. Nu va dura mult să o curățăm de mine. Așadar, vom curăța strâmtoarea. Și vom folosi strâmtoarea. (…)

Ați văzut ce am făcut cu Venezuela; va fi ceva foarte similar, dar la un nivel superior. Din câte înțeleg, Regatul Unit și alte câteva țări trimit dragoare de mine. Avem utilaje noi pentru a distruge dronele – gloanțele computerizate, așa numesc ei. În plus, laserele topesc drona, e un lucru minunat de văzut.

Aș fi putut să-i forțez pe cei din NATO să participe? Poate. Dar dacă ar fi venit, ar fi făcut-o cu reticență. Ar fi rămas în urmă. (…) Trebuie să reexaminăm NATO. Nu au fost acolo pentru noi. Nu vor fi acolo pentru noi. Aceasta este doar o operațiune militară, nu un lucru greu pentru noi”.

Trump a vorbit și despre relațiile cu Israelul:

„Așa cum a spus Bibi Netanyahu, noi suntem fratele mai mare, iar ei sunt fratele mai mic”.

Președintele SUA a spus că este supărat și pe Japonia și Coreea de Sud:

Strâmtoarea este esențială pentru Japonia — prin ea își extrag aproximativ 93% din petrol. Coreea de Sud obține aproximativ 45%. Totuși, aceste țări nu ne-au ajutat cu adevărat. Îi întreb: aveți de gând să ne ajutați? Avem aproximativ 45.000 de soldați americani în Japonia și aproximativ 50.000 în Coreea de Sud. Îi păzim și îi protejăm. Dar când le cerem puțin ajutor în schimb, nu ne ajută”.

În intervenția pe Fox News, Trump a vorbit și de prețul petrolului.

„În cele din urmă, prețurile vor scădea. S-ar putea să nu se întâmple imediat, dar odată ce această situație se va rezolva, prețurile vor scădea. Dacă vreți să vedeți prăbușirea pieței bursiere, permiteți ca câteva bombe nucleare să fie folosite – fie împotriva noastră, fie în altă parte”.

Trump a explicat în continuare că SUA pot distruge Iranul în o singură zi și pot „tăia curentul electric timp de 10 ani”.

(sursa: Mediafax)