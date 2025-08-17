Trump promite „progrese importante” în negocierile cu Rusia

x close
de Redacția Jurnalul    |    17 Aug 2025   •   17:32
În timp ce Volodimir Zelenski și Ursula von der Leyen au susținut o conferință de presă la Bruxelles înaintea întâlnirii lor de mâine cu Donald Trump, președintele SUA a postat o scurtă actualizare pe Truth Social.

„Progrese mari în ceea ce privește Rusia. Rămâneți pe frecvență! Președintele DT”, a scris el pe platforma Truth Social.

Cu câteva minute înainte, el criticase așa-numitele „știri false” pentru că denaturau adevărul, spunând că a avut o „întâlnire excelentă” în Alaska, potrivit Sky News.

El a adăugat: „Dacă aș convinge Rusia să renunțe la Moscova ca parte a acordului, știrile false și partenerii lor, democrații de stânga radicală, ar spune că am făcut o greșeală teribilă și am încheiat un acord foarte prost”.

